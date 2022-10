Nach ihrer "freundschaftlichen" Trennung von Jason Sudeikis bandelt Olivia Wilde Anfang 2021 mit ihrem Co-Star Harry Styles an. Die ehemalige Nanny des Ex-Paares erzählt nun aber eine ganz andere Geschichte. Demnach habe die Schauspielerin ihren Verlobten betrogen.

Dass die Trennung von Olivia Wilde und Jason Sudeikis keineswegs freundschaftlich vonstatten gegangen ist, ist spätestens seit Ende April klar. Damals erhielt die Schauspielerin und Regisseurin bei der Präsentation ihres Films "Don't Worry Darling" auf der Bühne der CinemaCon in Los Angeles einen großen, gelben Briefumschlag mit der Aufschrift "Persönlich und vertraulich" in die Hand gedrückt. Der Inhalt: Sorgerechtsunterlagen ihres Ex-Verlobten, mit dem sie zwei kleine Kinder hat.

Nun mischt sich eine weitere Person in das Trennungsdrama ein. In einem Interview mit der "Daily Mail" behauptet die ehemalige Nanny des Paares, inmitten der wachsenden Spannungen zwischen dem "Ted Lasso"-Star und seiner Ex gefangen gewesen zu sein. Die namentlich nicht genannte Frau verrät nicht nur pikante Details über vermeintliche Paartherapien, die Wilde "nie ernstgenommen" haben soll. Sie bezichtigt die 38-Jährige auch des Seitensprungs.

Trotz zahlreicher Berichte, dass sich die Hollywood-Stars einvernehmlich getrennt hätten, bevor Wilde anfing, ihren jetzigen Freund Harry Styles zu daten, behauptet das Kindermädchen, dass dies nicht der Fall sei. "Am Montagmorgen des 9. November (2020), als ich von einem freien Wochenende zurückkam, weinte (Jason) sehr viel, weinte und weinte. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert war", sagt sie der "Daily Mail". "Nachdem ich die Kinder fertig gemacht hatte, kam Jason die Treppe hoch und trank einen Kaffee. Er weinte und war völlig durcheinander und sagte: 'Sie hat uns verlassen. Sie hat uns verlassen!'"

Durch SMS-Nachrichten auf einer alten Apple Watch, die Wilde im gemeinsamen Haus zurückgelassen habe, habe Sudeikis wenige Tage später erfahren, dass Wilde schon längst mit ihrem "Don't Worry Darling"-Co-Star Harry Styles angebandelt hatte. "Sie hat sich an ihn rangemacht. Sie hat den ersten Schritt gemacht", habe Sudeikis seiner Angestellten anvertraut. Demnach hätten sie sich einige Wochen zuvor bei einem gemeinsamen Dinner mit der Filmcrew geküsst.

Alles nur "Kampagne zur Belästigung"?

Eine Woche später sei ein Streit des Ex-Paares im gemeinsamen Haus so sehr eskaliert, dass Sudeikis sich in dem Versuch, Wilde von einem Date mit Harry Styles abzuhalten, unter ihr Auto gelegt habe. Als die 38-Jährige ihrem Ex sagte, dass sie Angst vor ihm habe, habe dieser erwidert: "Wenn du Angst vor mir hast, warum lässt du dann deine Kinder bei mir?" Wilde "ging zurück ins Haus und er ging hinein, es war ein Hin und Her. Er sagte, er mache das absichtlich, damit sie zu spät zu Harry kommt", zitiert "Daily Mail" die ehemalige Angestellte.

Dem Kindermädchen zufolge habe Wildes Abgang eine Spirale unberechenbaren Verhaltens bei Sudeikis ausgelöst - einschließlich einer Verschlechterung seiner Trinkgewohnheiten. Am 1. Februar sei sie spät in der Nacht von einem "betrunkenen und außer Kontrolle geratenen" Sudeikis abrupt gefeuert worden, der wütend geworden war, nachdem er entdeckt hatte, dass sie Wilde eine SMS geschickt hatte. Nachrichten zwischen dem 47-Jährigen und der Angestellten, die die "Daily Mail" veröffentlicht hat, sollen dies belegen.

Um sich gegen die Anschuldigungen der Nanny zu wehren, haben sich Wilde und Sudeikis für ein gemeinsames Statement zusammengerauft. "Als Eltern ist es unglaublich erschütternd zu erfahren, dass ein ehemaliges Kindermädchen (...) sich dazu entschließen würde, solche falschen und niederträchtigen Anschuldigungen über uns öffentlich zu machen", heißt es darin. "Ihre nun schon 18 Monate andauernde Kampagne zur Belästigung von uns sowie von Angehörigen, engen Freunden und Kollegen hat ihren bedauerlichen Höhepunkt erreicht."

Die 38-jährige Olivia Wilde und der acht Jahre ältere Jason Sudeikis waren seit 2011 ein Paar und verlobten sich 2013. Im April 2014 kam Sohn Otis zur Welt, im Oktober 2016 Tochter Daisy. Im November 2020 gaben Wilde und Sudeikis ihre Trennung bekannt. Die Schauspielerin ist seit Anfang 2021 mit dem 28-jährigen Musiker Harry Styles zusammen. Dem US-Promiportal "TMZ" zufolge waren die zwei erstmals gemeinsam auf einer Hochzeit gesehen worden.