Bei der Ankunft des spanischen Königs Felipe VI. und seiner Frau Letizia am Montag in Deutschland herrscht noch Bilderbuchwetter. Doch der zweite Tag der Visite fällt buchstäblich ins Wasser. Von einem Abstecher zum Brandenburger Tor lässt sich das Paar dennoch nicht abhalten.

Das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia hat vor seiner Abreise aus Berlin bei strömendem Regen auch das Brandenburger Tor besucht. Mit schwarzen Schirmen in der Hand zeigten sich die royalen Gäste am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Deutschland vor Dutzenden Schaulustigen auf dem Pariser Platz.

Gemeinsam mit Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey sah sich das Königspaar das Brandenburger Tor an. (Foto: dpa)

Begleitet wurden sie von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey, die Felipe und Letizia zuvor im Roten Rathaus begrüßt hatte. Gemeinsam schritten sie lächelnd und plaudernd durch das Tor. Letizia - im pinkfarbenen wadenlangen Kleid, über dem lässig ein beigefarbener Mantel hing - und Felipe, der eine schwarze Jacke über dem Anzug trug, winkten den Zaungästen zu.

Am Mittag reisten der König und die Königin dann nach Frankfurt am Main weiter. Am dortigen Flughafen wurden sie von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein in Empfang genommen. Am Abend wollte das Königspaar die 74. Frankfurter Buchmesse eröffnen, bei der Spanien in diesem Jahr Ehrengastland ist. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden zu dem Ereignis erwartet.

Felipe traf auch Scholz

Steinmeier und seine Frau hatten das Königspaar bereits zum Auftakt seines dreitägigen Staatsbesuchs am Montag im Schloss Bellevue begrüßt. Bei regenfreiem Himmel herrschten da noch geradezu sommerliche Temperaturen in der Hauptstadt. Zudem eröffneten der deutsche Bundespräsident und der spanische Monarch gemeinsam das Deutsch-Spanische Forum, das unter ihrer Schirmherrschaft steht.

König Felipe und Steinmeier betonten, die ohnehin guten Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland weiter vertiefen zu wollen. Am Nachmittag traf sich der König auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Meinungsaustausch.

Zuletzt hatten Felipe und Letizia Deutschland im Dezember 2014 besucht. Der Bundespräsident und seine Frau waren im Oktober 2018 in Spanien gewesen.