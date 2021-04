Es ist noch kein dreiviertel Jahr her, dass Fiona Erdmann zum ersten Mal Mutter geworden ist. Nun verkündet die einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin, dass sie abermals schwanger ist. An ihren Sohn gerichtet erklärt sie: "Hey Leo ... Bist du bereit, bald ein großer Bruder zu sein?"

Model Fiona Erdmann erwartet erneut Nachwuchs. Das gab die 32-Jährige auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Erdmann postete ein Bild, auf dem ihr Partner und ihr Sohn ihre Hände auf ihren Bauch legen. Dazu schreibt sie: "Hey Leo ... Bist du bereit, bald ein großer Bruder zu sein?" Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin versah die Nachricht zudem mit dem Hashtag "The family is growing" ("Die Familie wächst").

Termin und Name noch geheim

Keine Informationen gab es zunächst zu dem potenziellen Geburtstermin. Auch mit Blick auf das Geschlecht oder sogar schon einen möglichen Namen für das Kind hält sich Erdmann noch bedeckt.

Viele prominente Freundinnen feierten die Nachricht in den Kommentaren zu dem Post. Sarah Harrison etwa schreibt mit zahlreichen Herz-Emojis: "Ich freu mich so sehr für euch, Liebes". Sila Sahin-Radlinger fügt hinzu: "Awww ... wie schön". Und auch Hana Nitsche und Alessandra Meyer-Wölden gehören zu den Stars, die gratulieren.

Leben in Dubai

Ihren Sohn Leo hatte Erdmann Anfang August 2020 geboren. Er kam etwas zu früh zur Welt - rund vier Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin. Damals war es Erdmanns Vater, dem auf seiner Facebook-Seite die Baby-News herausrutschten.

Vater von Erdmanns Kindern wiederum ist ihr Lebensgefährte Mohammed, mit dem sie in Dubai lebt. Im Januar plauderte das Model ein bisschen darüber, wie die beiden sich kennengelernt hätten. So lief sich das heutige Paar erstmals in einem Strand-Restaurant über den Weg. Sie hätten dort beide mit einem Laptop gearbeitet, so Erdmann im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Bewegte Karriere

Erdmann hat Dubai 2018 zu ihrer Wahlheimat gemacht. Nach ihrem vierten Platz bei "Germany's next Topmodel" 2007 sah man sie unter anderem als Schauspielerin in Serien wie "Anna und die Liebe" (2010 bis 2011), aber auch als Teilnehmerin von Reality-TV-Shows wie dem Dschungelcamp 2013. Heute verdient sie ihr Geld auch als Influencerin - allein bei Instagram folgen ihr mehr als 270.000 Menschen.

Traurige Schlagzeilen machte Erdmann durch die Schicksalsschläge, die sie erlitten hat. 2016 starb ihre Mutter mit nur 56 Jahren. Ein Jahr darauf kam ihr Ex-Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Zu ihm hatte Erdmann trotz Trennung noch ein gutes Verhältnis gepflegt.