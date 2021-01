Florian David Fitz ist offenbar heimlich Vater geworden. Seine Jungs kamen vor vier Monaten in den USA zur Welt und sollen nun von dem Schauspieler in Deutschland großgezogen werden. Unterstützung erhält der 46-Jährige dabei von Familie und Freunden.

Der Kinderwunsch von Florian David Fitz ist schon länger bekannt. Immerhin sagte er bereits in einem Interview mit dem Magazin "Bunte" im Jahr 2018: "Ja, ich möchte sehr gerne Kinder haben." Und ihm war 2019 bereits bewusst: "Mit Kindern dreht sich das Leben vermutlich um eine völlig andere Achse." Ob das tatsächlich so ist, wird er nun offenbar am eigenen Leib erfahren, wie ebenfalls "Bunte" berichtet.

Der 46-jährige Schauspieler ist demnach nämlich klammheimlich Vater von Zwillingen geworden. Zu den wenigen durchgesickerten Details gehören dann noch die Namen und das Geburtsdatum der Jungs. Dem Bericht zufolge sind Noah und Paul Fitz am 12. September des vergangenen Jahres in Mason City, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Iowa, zur Welt gekommen. Wer ihre Mutter ist, ist allerdings nicht bekannt. Und damit auch nicht, ob es sich womöglich um eine Adoption handeln könnte.

Privatleben streng geheim

Florian David Fitz, der sein Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushält und über dessen Beziehungsstatus nichts bekannt ist, soll im vergangenen Sommer gemeinsam mit Hund Elmo in ein umgebautes Haus mit Garten in einer ruhigen Villen-Gegend in München gezogen sein - mit ausreichend Platz, damit sich die beiden Jungs dort austoben können. Bei der Betreuung der Zwillinge werden ihm angeblich Freunde und Familie zur Seite stehen. Anfragen diesbezüglich von RTL beim Management des Schauspielers blieben bislang unkommentiert.

Fitz ist seit 20 Jahren einer der bekanntesten und beliebtesten Schauspieler Deutschlands. 2010 wurde er für das Drama "Vincent will Meer" als bester Schauspieler mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Seinen letzten großen Erfolg feierte er 2019 mit der Komödie "Das perfekte Geheimnis" an der Seite von Kollegen wie Elyas M'Barek, Frederick Lau und Jella Haase.