Autosalon, ITB und Buchmesse - die Großveranstaltungen, die wegen der Angst vor dem Coronavirus abgesagt werden, häufen sich. Nun fällt erstmals auch eine Fernsehsendung den Vorsichtsmaßnahmen zum Opfer. Florian Silbereisen verschiebt seine Show "Schlagerlovestory 2020".

Wenn er mal nicht gerade als Kapitän mit dem ZDF-"Traumschiff" unterwegs ist, dann geht Florian Silbereisen weiterhin seiner ursprünglichen Profession als Entertainer nach. Und da ist seine Hauptaufgabe natürlich stets, für Stimmung zu sorgen. Doch in Coronavirus-Zeiten bleibt auch die gute Laune in Silbereisen-Shows auf der Strecke. Und ist es ausgerechnet eine seiner Sendungen, die als erstes TV-Format aus Sorge vor dem Virus vorerst abgesagt wird.

Der 38-Jährige wollte ursprünglich in der kommenden Woche zur "Schlagerlovestory 2020" einladen. Die Show sollte am 15. März in der Messearena in Halle an der Saale über die Bühne gehen und live im Ersten ausgestrahlt werden. Erwartet wurden dazu mehr als 5000 Besucher. Doch der für die Produktion zuständige Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zog mit Blick auf die auch in Deutschland zunehmenden Corona-Erkrankungen die Reißleine.

"Einzig richtige Entscheidung"

"Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen", begründet MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi die Absage der Show, die "die einzig richtige Entscheidung" gewesen sei. Und er ergänzt: "Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen."

Doch nicht nur für die Silbereisen-Fans, die die Sendung gerne im Fernsehen gesehen hätten, sondern auch für das Live-Publikum gibt es auch eine gute Nachricht. Mit dem 6. Juni ist bereits ein Ersatztermin für die "Schlagerlovestory 2020" gefunden. Bereits gekaufte Tickets behalten dafür ihre Gültigkeit.

Zudem können sich die Zuschauer damit trösten, dass nicht nur sie die Konsequenzen aus der wachsenden Coronavirus-Verbreitung zu spüren bekommen. Zahlreiche Großveranstaltungen, darunter etwa der Autosalon in Genf, die Tourismusmesse ITB in Berlin oder aber die Leipziger Buchmesse wurden deshalb ebenfalls bereits abgesagt.