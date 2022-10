Bei diesem 80er-Jahre-Filmduo ging vielen das Herz auf: Indiana Jones und der kleine "Shorty" mit der Baseballmütze. Jahrzehnte sehen sie sich nicht, dann sind die Schauspieler Ke Huy Quan und Harrison Ford zufällig auf einem Event. "Wird er mich erkennen?", fragt sich Quan. Ford antwortet mit einer Geste.

Im vergangenen September hat ein Schnappschuss die Runde gemacht, bei dem sämtlichen "Indiana Jones"-Fans das Herz aufgegangen ist: Indy-Schauspieler Harrison Ford, mittlerweile 80 Jahre alt, der innig von Ex-Kinderstar Ke Huy Quan umschlungen wird und mit seinem "Tempel des Todes"-Co-Star um die Wette grinst. Und Quan, den wir aus dem Film als Jungen kennen, ist mittlerweile 51 Jahre alt. Wie es zu dem rührenden Treffen bei der D23 Expo des Disney-Konzerns in Anaheim, Kalifornien, gekommen ist, hat Quan nun im noch unveröffentlichten Gespräch mit "The New York Times" verraten.

Demnach hatte Ford offenbar keine Ahnung, dass sein ehemaliger Sidekick ebenfalls bei dem Event zugegen war. Einem Assistenten des Weltstars sei es zu verdanken, dass sich die beiden getroffen haben. Der habe Backstage zu Quan gesagt: "Harrison Ford steht direkt vor der Tür. Möchtest du ihm Hallo sagen?" Lange bitten ließ sich der Shorty-Darsteller daraufhin nicht, immerhin habe er Ford "seit 38 Jahren nicht mehr gesehen. Ich gehe also raus und sehe ihn ein paar Meter entfernt gerade mit Phoebe Waller-Bridge reden, die zusammen Promo für 'Indy 5' machen."

"Mein Herz beginnt zu rasen"

Auf dem kurzen Weg befallen ihn jedoch Zweifel. "Mein Herz beginnt zu rasen. Ich denke mir: 'Wird er mich erkennen? Das letzte Mal, als er mich gesehen hat, war ich ein kleines Kind.'" Doch Quans Sorgen stellten sich umgehend als unbegründet heraus, wie er weiter ausführt: "Als ich näherkomme, dreht er sich zu mir um und richtet den Finger auf mich, mitsamt des klassischen, berühmten, griesgrämigen Harrison-Ford-Blicks." Ob er Shorty sei, wollte der Star sogleich von ihm wissen, woraufhin er brav mit "Ja, Indy" antwortete.

Ehe er sich versah, gab ihm Ford eine innige Umarmung und löste höchst emotionale Erinnerungen in ihm aus: "Als ich meine Arme um ihn schloss, fluteten all diese wunderschönen Momente zurück, die ich am Set hatte. Es fühlte sich so behaglich an. Es war unglaublich und er ist ein unglaublicher Mann - einer der großzügigsten Männer auf der Welt."

Neben "Indiana Jones und der Tempel des Todes" wirkte Quan auch noch im Klassiker "Die Goonies" von 1985 mit. Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Kinderstars ist er aber heutzutage wieder gut im Geschäft - arbeitete aber auch Jahrzehnte in anderen Jobs. Zuletzt war er im gefeierten Sci-Fi-Film "Everything Everywhere All at Once" zu sehen. Und auch in der zweiten Staffel der Marvel-Serie "Loki" wird der mittlerweile 51-Jährige mitwirken.