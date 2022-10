Seit rund dreieinhalb Monaten ist sie die Ehefrau von Finanzminister Christian Lindner. Doch beruflich beschreitet Franca Lehfeldt jetzt Wege abseits der Politik. Die Journalistin nimmt bei einer neuen Tätigkeit Gesundheitsthemen in den Fokus.

Bisher war die politische Berichterstattung Franca Lehfeldts Steckenpferd. Als bei RTL ausgebildete Journalistin berichtete sie für den Sender unter anderem aus dem Bundestag und die Geschehnisse in Berlin.

Doch auch privat fand die 33-Jährige ihr Glück im politischen Umfeld. Schließlich gab sie am 7. Juli Finanzminister Christian Lindner auf Sylt das Jawort. Für sie ist es die erste Ehe. Der FDP-Politiker war hingegen schon einmal verheiratet - und auch das mit einer Journalistin. Von 2011 bis 2020 war Dagmar Rosenfeld, die heutige Chefredakteurin der "Welt am Sonntag", die Frau an seiner Seite.

Erst vor Kurzem zerstreute Lehfeldt in einem Interview mit der "Zeit" Bedenken, ihre Ehe mit dem Finanzminister könne womöglich zu Interessenskonflikten in ihrem Job führen. Natürlich arbeite sie weiter wie gehabt. "Alles andere wäre geradezu ein Berufsverbot für eine Frau. Im Jahr 2022 erscheint mir das abwegig", so Lehfeldt. Eine Einschränkung machte sie dann aber doch: "Ich berichte nicht über die FDP und das Bundesfinanzministerium."

Nicht "die Frau von ..."

Selbstbewusst betonte die Journalistin, sie habe erst den Beruf "und dann den Mann" gehabt. Dementsprechend definiere sie sich auch nicht "als die Frau von ...".

Nun allerdings hat sich Lehfeldt eine neue Beschäftigung gesucht, die vordergründig erst einmal nichts mit Politik zu tun hat. Sie werde zusammen mit dem nicht zuletzt seit der Corona-Pandemie bekannten Virologen Hendrik Streeck ein Gesundheitsmagazin moderieren, teilte der Fernsehsender "Welt" mit.

"Ob Geschlechtskrankheiten, Broken-Heart-Syndrom oder die Nutzung von Exoskeletten: Die Hintergründe der körperlichen und psychischen Vorgänge werden anschaulich im Nachrichtenstudio des Senders dargestellt und erläutert", heißt es in der zugehörigen Erklärung.

Mit dem Format wollten sie die Zuschauerinnen und Zuschauer "über wichtige Gesundheitsthemen informieren und wissenschaftliche Sachverhalte vorurteilsfrei erklären", wird überdies Lehfeldt zitiert. "Viele Krankheiten werden noch immer stigmatisiert und öffentlich nicht ausreichend diskutiert", fügt sie hinzu. Und so lange es nicht irgendwelcher staatlicher Maßnahmen bedarf, dürfte die Politik bei diesem Themenkomplex dann doch weitgehend außen vor bleiben.