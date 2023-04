(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Einst sang er "Junge, komm bald wieder". Nun scheint Freddy Quinn mit 91 Jahren endlich auch selbst angekommen zu sein. Jedenfalls plant der Sänger gerade, zum ersten Mal in seinem Leben offiziell vor den Traualtar zu treten. "Wir machen das jetzt", verspricht er seiner Partnerin Rosi.

"Ja, wir werden heiraten." Mit diesen Worten hat Sänger Freddy Quinn im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass er das erste Mal in seinem schon 91 Jahre währenden Leben bereit ist, den Gang vor den Traualtar anzutreten.

Mit seinem Seemanns-Image wurde er berühmt. (Foto: picture alliance/United Archives)

Einen Antrag habe er ihr jedoch nicht gemacht, fügt Quinns Partnerin Rosi im Doppel-Interview hinzu. Das sei "nicht Freddys Art", so die 64-Jährige. Nachdem sie viele Jahre über eine Hochzeit gesprochen hätten, habe Quinn lediglich gesagt: "Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten!" Dann sei alles ganz schnell gegangen. Jetzt würden die beiden inmitten der Planungen stecken.

Details, wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, verrät das Paar nicht. Fest steht aber, dass im kleinen Kreis standesamtlich und kirchlich geheiratet wird. Quinn soll einen dunklen Anzug tragen, Rosi ein eierschalenweißes Kleid.

"Wie Frisch-Verliebte"

Die beiden freuten sich "wie zwei Frisch-Verliebte" auf den besonderen Tag, erklärt Quinn und ergänzt: "Rosi ist ein wundervoller Mensch mit einem unglaublich großen Herz. Wir halten uns schon so lange die Treue."

Tatsächlich sind die beiden seit rund zehn Jahren ein Paar. Eine enge Freundschaft verbindet sie sogar schon seit mehr als 30 Jahren.

Bevor Quinn und Rosi zueinanderfanden, schlug sein Herz allerdings jahrzehntelang für eine andere Frau: Schon in den 50er-Jahren verliebte er sich in Lilli Blessmann und blieb mit ihr bis zu ihrem Tod 2008 zusammen. Die beiden gaben sich auch das Jawort - allerdings in Las Vegas. Offiziell eingetragen wurde die Ehe nie.

Wahlheimat Hamburg

Quinn, der als Franz Eugen Helmuth Manfred Nidl zur Welt kam, ist gebürtiger Österreicher, lebt jedoch schon seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Hamburg. Er zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern der 50er- und 60er-Jahre. Allein zwischen 1956 und 1966 landete er zehn Nummer-1-Hits wie "Die Gitarre und das Meer" (1959), "La Paloma" (1961) und natürlich "Junge, komm bald wieder" (1962).

Quinn verkaufte über 60 Millionen Tonträger und wirkte in 15 Kinofilmen mit. Dazu zählen "Freddy unter fremden Sternen" (1959), "Freddy, die Gitarre und das Meer" (1959) sowie "Weit ist der Weg" (1960).

Mit dem Seemanns-Image, das er sich einst durch seine Auftritte und Songs aneignete, will Quinn heute am liebsten gar nichts mehr zu tun haben. Auch hat er sich schon seit Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber wenigstens an seinen Hochzeitsplänen lässt uns der 91-Jährige nun teilhaben.