Anfang Mai wird bekannt, dass sich Fynn Kliemann bei der Herstellung und Verteilung von Mund-Nase-Schutzmasken weniger sozial verhalten hat als behauptet. Viele Firmen und auch sein Geschäftspartner wenden sich von dem Youtuber ab. Der will nun Wiedergutmachung leisten.

Als Jan Böhmermann mit seinem "ZDF Magain Royale"-Team Anfang Mai die Bombe platzen ließ, sank der leuchtende Stern von Fynn Kliemann schnell ins Bodenlose. Er soll gemeinsam mit der Firma Global Tactics und seinem Geschäftspartner Tom Illbruck kurz nach Beginn der Pandemie nicht nur in Asien produzierte Mund-Nase-Schutzmasken als Ware aus Europa deklariert haben. Auch spendete er 100.000 nutzlose und damit unverkäufliche Masken an Flüchtlingscamps und ließ sich dafür feiern.

Zahlreiche Kooperationspartner wendeten sich daraufhin von Kliemann und Illbruck ab, unter ihnen die NGO Viva con Agua, der dem Otto-Konzern angehörende Internethändler About You und die Baumarktkette Toom. Auch einen Nachhaltigkeitspreis hat man Kliemann, der als Do-it-yourself-Youtuber bekannt wurde, inzwischen aberkannt.

Fynn Kliemann kündigte jetzt laut "Spiegel" an, die Gewinne aus seinem Shop "Oderso", über die er unter anderem angeblich in Europa produzierte Masken und Kleidungsstücke vertrieben hatte, an vier gemeinnützige Organisationen spenden zu wollen. Jeweils 71.000 Euro sollen diese erhalten, was insgesamt 284.000 Euro entspräche - obwohl im vorherigen Interview mit dem "Spiegel" von einer halben Million Euro Gewinn die Rede war. Diese Summe sei falsch gewesen, zitiert das Magazin den Influencer jetzt. Die Organisationen, die er mit dem Geld bedenken will, möchte er vorerst nicht bekannt geben.

Nur "mutmaßlicher Betrug"?

Inzwischen hat auch Tom Illbruck Fynn Kliemann den Rücken gekehrt und für sein Statement eigens eine Internetadresse eingerichtet. Auf der Seite zstn.de mit dem Untertitel "Zur Stellungnahme von Till Illbruck" schreibt er: "In den letzten zwei Wochen wurden schwere Vorwürfe von den Medien erhoben." So sei ein Bild konstruiert worden, das "auf mutmaßlichen Betrug" hindeute. "Ich habe mich erstmal zurückgezogen, um die Sachlage so transparent wie möglich aufzuklären, bevor ich euch mit halbfertigen Antworten unnötig verunsichere." Hier hat Illbruck offenbar aus den Fehlern Kliemanns gelernt, der direkt nach dem "ZDF Magazin Royale"-Video an die Öffentlichkeit ging, mehrere Instagram-Clips hochlud, Interviews gab und vieles damit noch schlimmer machte.

Weiter heißt es bei Illbruck: "Es war eine außergewöhnliche Zeit (...) Die Preise für Masken stiegen ins Unermessliche, und ich habe nach einem Weg gesucht, mit meinen Erfahrungen und eben meiner Textilmanufaktur Global Tactics e.K. etwas Sinnvolles zu tun." Aber er habe sich auch seinen Mitarbeitenden und Produzenten gegenüber verantwortlich gefühlt und die Umsatzeinbrüche des Kollektionsgeschäftes kompensieren müssen.

"Die Camps der Geflüchteten waren zu dieser Zeit so unzureichend versorgt, dass dort jeder Schutz, mag er auch noch so gering oder kurzlebig erscheinen, wichtig war", heißt es in Bezug auf den Vorwurf, defekte Masken an Menschen in Not geliefert zu haben. Auch sollen Chargen zum Doppelten des Einkaufspreises verkauft und nicht etwa gespendet worden sein, wie aus Mails mit entsprechenden Hilfsorganisationen hervorging, die unter anderem dem Magazin "Stern" vorliegen.

Schuld sind angeblich andere

Zunächst habe man Masken in Serbien und Portugal fertigen lassen, doch aufgrund der rasant steigenden Nachfrage habe er Fynn Kliemann schließlich mit dem Textilproduzenten Adrian Ahrens (Texolution GmbH & Co. KG) zwecks Erschließung weiterer Produktionsstätten bekannt gemacht, erklärt Illbruck. "Adrian Ahrens legte mir dar, in Asien unter zertifizierten Bedingungen und zu fairen Löhnen für die Mitarbeitenden Masken produzieren zu können, was für mich Grundvoraussetzung dieser Zusammenarbeit war." Er habe Ahrens geglaubt und nicht genug hinterfragt, gibt Illbruck im Weiteren zu. Hier läge sein einziger Fehler, ist er sich sicher.

Auch zu den gespendeten Masken bezieht er in seinem Text Stellung. "Es war zu keinem Zeitpunkt meine Intention, bewusst mangelhafte Masken zu verspenden. Der Vorschlag, die Masken zu verspenden, kam vielmehr von Adrian Ahrens. Das kommunizierte fälschliche Schnittmuster, war für mich völlig akzeptabel und wurde auch nicht weitergehend thematisiert." Erneut fällt der Name Ahrens, dazu lädt Illbruck mehrere Unterlagen und Chatverläufe hoch. Dass die Masken gänzlich unbrauchbar waren, soll Illbruck demnach nicht bekannt gewesen sein.

Es folgen weitere Erklärungen, in denen es um die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen und etwaige Spendenquittungen geht. Dann schließt Illbruck mit den Worten: "Ich entschuldige mich für jegliche Fehler, Missverständnisse und die daraus resultierenden Probleme für Kunden, Organisationen und Geflüchtete und übernehme hierfür die volle Verantwortung. Während dieser, zweifelsohne hektischen, Zeit zum Beginn der Pandemie, war ich mir nicht darüber im Klaren, welche schwerwiegenden Folgen mein Fehlverhalten in der Kommunikation verursachen kann." Als Konsequenz aus seinem Handeln habe er mit sofortiger Wirkung um die "Auflösung meines Beschäftigungsverhältnisses mit der Global Tactics Production GmbH & Co. KG gebeten".

Galerie verwaltete nie ihre Spenden

Tom Illbruck hat das Statement beziehungsweise einen Link dazu auch auf dem Instagram-Kanal von Global Tactics gepostet, und hier sind die Meinungen in der Kommentarspalte einhellig. Man glaubt ihm nach all den aufgedeckten Lügen der vergangenen Wochen nicht mehr. Illbruck und Kliemann verstricken sich immer wieder in Widersprüche, scheinen in vielen Punkten uneins.

Ins Bild passt auch das, was Lukas Geffarth von der w.m.t. Gallery jetzt im Gespräch mit ntv.de klarstellt. Er betreut das Projekt "Art Against War", bei dem auch Kliemann und Illbruck angeblich aktiv waren. Geffarth betont, dass die zwei zu keiner Zeit Partner der Aktion gewesen seien, für die mit Künstlern zusammengearbeitet wurde, um durch den Verkauf ihrer Werke Geld für vom Krieg betroffene Menschen zu sammeln. Auch hier schmückten sich Kliemann und Illbruck offenbar mit fremden Federn, traten sie doch lediglich als einer von vielen Supportern auf. Dass seine Galerie von ihnen gesammelte Spendengelder verwaltete, wie Illbruck kürzlich auf Nachfrage vom "Stern" behauptete, entspricht laut Geffarth nicht der Wahrheit.