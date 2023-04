Ihre Rückkehr auf die GZSZ-Bildfläche sorgt Anfang des Jahres für Erstaunen. Doch nach wenigen Monaten verabschiedet sich Susan Sideropoulos bereits wieder von dem bekannten RTL-Format. Wann sie das letzte Mal in ihrer Rolle als Sarah Moreno zu sehen sein wird, steht auch schon fest.

Susan Sideropoulos hat erst im Januar ihr Comeback in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) gefeiert. Nun verabschiedet sich die Schauspielerin mit ihrer Rolle als Sarah Moreno vom GZSZ-Kiez. Das verkündete der Sender RTL. In der Folge 7750 am 20. April um 19.40 Uhr ist Sideropoulos das vorerst letzte Mal zu sehen. "Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses 'fast' Unmögliche, doch möglich gemacht haben", sagte der Star im Interview mit dem Sender. Für sie sei die Arbeit eine Mischung aus emotionaler Zeitreise und der Möglichkeit gewesen, die Serie noch einmal aktuell und im Jetzt erleben zu können.

Die Reaktionen seien "ziemlich gut" gewesen. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer hätten sich sehr gefreut, die 42-Jährige wieder im alten Kiez zu sehen. "Natürlich gab es auch kritische Stimmen, das ist völlig in Ordnung", sagte die Schauspielerin. Ihre neue Rolle hätte einiges durcheinandergebracht: "Wenn da einige wütend sind, nehme ich das als Kompliment." Schließlich denke sie sich die Geschichten nicht aus, sondern dürfe sie einfach spielen.

Sideropoulos ist zuversichtlich, dass das Publikum mit dem Ausgang der Geschichte zufrieden sein wird. Eine erneute Rückkehr zu GZSZ schließt sie nicht aus: "Ich sage ja grundsätzlich niemals nie!" Eine mögliche Story hat sich die Schauspielerin schon überlegt. Sie möge es, wenn es richtig zur Sache geht. "Sarah und Leon kommen zu Besuch nach Berlin, um zu helfen, und sie geraten dann selbst in Gefahr", führte sie aus.

In ihrem Leben folgt inzwischen ein Highlight dem anderen. Ihr erster Song "Sag es weiter" mit Marianne Neumann ist veröffentlicht, ihr zweites Buch "Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend" erscheint am 3. April und sie hoffe sehr, dass dieses "den Menschen eine große Portion Leichtigkeit" schenken wird. Ihre Pläne für die Osterferien und Pessach stehen noch nicht ganz fest. "Ich freue mich sehr auf ein paar freie Tage", sagte sie. Das Fest werde sie aber mit Freunden sowie im Kreise der Familie feiern.