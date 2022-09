Hand in Hand trat die Familie den Schulweg an.

Die Ferien sind vorbei - auch für die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate. Und so machen sich George, Charlotte und Louis in Begleitung ihrer Eltern wieder auf in Richtung Unterricht. Dabei müssen sie sich jetzt an einer neuen Schule zurechtfinden.

Mit ihrem Deutschland-Besuch haben Prinz Harry und Herzogin Meghan gerade mal wieder alle Augen auf sich gezogen. Doch auch der neunjährige Prinz George, die sieben Jahre alte Prinzessin Charlotte und der drei Jahre jüngere Prinz Louis haben soeben erst einen wichtigen Auftritt absolviert: Die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate sind zu ihrem ersten Schultag nach den Sommerferien angetreten.

Schulleiter Jonathan Perry begrüßte die Neuankömmlinge. (Foto: IMAGO/i Images)

Nach dem Umzug der Familie von London ins etwa 40 Kilometer entfernte Windsor muss sich der royale Nachwuchs in einer neuen Umgebung und an einer neuen Schule zurechtfinden. Für Prinz Louis, der mit dem Vorschuljahr ("Reception") beginnt, ist es die erste Berührung mit dem Leben als Schüler.

Einen Schnuppertag verbrachten die drei Sprösslinge der Cambridges, wie William und Kate nach ihren offiziellen Herzogstiteln auch genannt werden, bereits am Mittwoch an der privaten Lambrook School. Mama und Papa begleiteten sie dabei. Fotos und Videos zeigen, wie William und Kate ihre Kinder an den Händen zur Schule bringen, ehe sie von Schulleiter Jonathan Perry in Empfang genommen werden.

William und Kate leger

William und Kate traten dabei eher leger auf. Er trug ein dunkelblaues Sakko und eine Hose in derselben Farbe, dazu ein weißes Hemd, das oben aufgeknöpft war. Sie präsentierte sich in einem braunen Kleid mit weißen Punkten. Die beiden Jungen hatten identische Outfits - blaue Shorts, dazu weiße Hemden mit Linienmuster. Auch Charlottes blau-weißes Kleid wies ein Linienmuster auf. Bei den Outfits der Kinder handelte es sich um die entsprechende Sommer-Uniform der Lambrook School.

Hintergrund für den Umzug der Familie in das sogenannte Adelaide Cottage auf dem weitläufigen Gelände von Schloss Windsor soll sein, dass William und Kate ihren Kindern mehr Bewegungsfreiheit gönnen möchten. Der bisherige Wohnort, der Kensington-Palast im Herzen Londons, ist dafür nur mäßig geeignet. Zudem hält sich auch Queen Elizabeth II. inzwischen hauptsächlich in ihrem einstigen Wochenendquartier Schloss Windsor auf, weil die 96-Jährige das Hin und Her zwischen London und Windsor aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf sich nehmen will.