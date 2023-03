Für Supermodel Gigi Hadid war es nicht schwer in der Modebranche Fuß zu fassen. Die 27-Jährige gibt zu, vor allem wegen ihrer berühmten Eltern die Laufstege der Welt zu erobern. Ihre Schwester Bella erzählt jedoch eine andere Geschichte.

Gigi Hadid ist sich bewusst, dass sie auch wegen ihrer berühmten Eltern als Model Erfolg hat. "Ich bin nicht der schönste Mensch der Welt", erklärt sie in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Times". "Ich habe immer zugegeben, dass ich aus einer privilegierten Familie komme", so Hadid weiter.

"Technisch gesehen" sei sie ein "Nepo Baby". Dieser Begriff ist seit Dezember 2022 in aller Munde. Das "New York Magazine" bezeichnete in einem Artikel Stars, die hauptsächlich wegen ihrer prominenten Erzeuger in der Branche erfolgreich sind, mit diesem Begriff, der sich auf das Wort Nepotism (deutsch: Vetternwirtschaft) bezieht. Das Magazin nannte unter anderem Lily-Rose Melody Depp, Dakota Johnson und John David Washington als Beispiele.

"Jahrelang vor Shows in einen Make-up-Stuhl gesetzt und geweint"

Ganz so einfach hatte es Gigis Schwester Bella Hadid nach eigenen Angaben jedoch nicht immer: Trotz ihres großen Erfolgs sollen ihre ersten Jahre als Model sehr zäh gewesen: So erklärte sie letztes Jahr auf ihrem Instagram-Account: In der Modebranche gebe es keinen gesunden Umgang mit Problemen. "Jahrelang habe ich mich vor Shows in einen Make-up-Stuhl gesetzt und geweint", erinnert sie sich. "Der Friseur klopfte mir auf den Kopf und fragte: 'Oh, geht es dir gut?', und ich sagte: 'Naja, das und das ...'." Doch die Menschen waren offenbar nicht interessiert daran, weiter zuzuhören. "Sie waren bereits bei ihrem nächsten Gespräch."

Gigi und Bella Hadids Vater ist der palästinensisch-amerikanische Geschäftsmann Mohamed Hadid. Er floh mit seiner Familie im Palästinakrieg nach Syrien, später zogen seine Eltern mit ihm in die USA. Dort mauserte er sich vom Auto- und Export-Unternehmer zum millionenschweren Immobilienentwickler, durch den zahlreiche Villen sowie Luxushotels in den USA entstanden.

Ihre Mutter Yolanda Hadid kam als Yolanda van den Herik im niederländischen Papendrecht zur Welt. Da ihr Vater bei einem Autounfall ums Leben kam, als Yolanda sieben Jahre alt war, musste ihre Mutter sie alleine groß ziehen. Als junge Frau wurde Yolanda als Model entdeckt, reifte zum gefragten "Vogue"-Star und lief auf internationalen Fashion Weeks. Später machte sie sich auch durch die Reality-Show "The Real Housewives of Beverly Hills" einen Namen.