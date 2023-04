Die Nachricht, dass gegen Marc Terenzi wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen ermittelt wird, schlägt vergangene Woche ein wie eine Bombe. Als seine Ex-Freundin macht sich nun auch Gina-Lisa Lohfink so ihre Gedanken über den Sänger. "Es ist absolut sein Tiefpunkt jetzt", ist sie sich sicher.

Wenn es um die Verflossene von Marc Terenzi geht, kommt den meisten Menschen vermutlich als erstes Sarah Connor in den Sinn. Mit der Sängerin war der ehemalige Boyband-Star schließlich nicht nur von 2004 bis 2010 verheiratet. Mit ihr bekam er auch zwei Kinder.

Doch seit der Trennung der beiden hat Terenzi seiner Vita noch einige Damenbekanntschaften hinzugefügt. So hatte er 2009 etwa auch eine Kurzzeit-Liaison mit der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin und Reality-TV-Dauer-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink. Sie meldet sich nun prompt auch zu den jüngsten und wenig erfreulichen Schlagzeilen rund um ihren Ex zu Wort.

"Das war für mich ganz, ganz schlimm. (...) Ich wünsche mir einfach nur, dass das nicht stimmt", sagt die 36-Jährige im RTL-Interview zu der kürzlich publik gewordenen Meldung, dass gegen Terenzi wegen der mutmaßlichen sexuellen Belästigung einer Minderjährigen ermittelt wird. "Es ist absolut sein Tiefpunkt jetzt", ist sich Lohfink sicher, nachdem es zuletzt schon mehrfach Wirbel um den Sänger gegeben hatte - von angeblichen Alkohol-Eskapaden über den Rausschmiss aus der eigenen Band bis hin zu öffentlichen Auftritten mit blauem Auge.

"Ganz schlimm sieht er aus"

"Ich habe gedacht, ich kenne ihn. Oder kenne ich ihn vielleicht doch nicht gut genug? (...) Es sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf, was mich echt sehr traurig macht", erklärt Lohfink fassungslos. Eigentlich sei Terenzi ein "wunderbarer Mensch", auf den sie absolut nichts kommen lasse.

Auch mit Blick auf sein äußeres Erscheinungsbild macht sich Lohfink Sorgen um ihren Ex. "Ganz schlimm sieht er aus", findet sie. Terenzi habe abgenommen und erwecke bei ihr den Eindruck, "als ob es ihm nicht gut geht". Für die Zukunft malt sie schwarz: "Ich sehe ihn gerade den Bach runterlaufen." Um doch noch die Kurve zu kriegen, müsse Terenzi nun "ganz schnell aufwachen und was an seinem Leben ändern". Für Lohfink steht fest: "Er muss raus aus diesem Sumpf!"

Wutrede von Verena Kerth

Was genau sie damit meint, lässt Lohfink jedoch offen. Dass Terenzi tatsächlich eine Minderjährige belästigt haben könnte, kann sie sich eigentlich nicht vorstellen. "Ich habe nicht erlebt, dass er mit jüngeren Mädchen abhängt", stellt sie klar.

Vielleicht zielen Lohfinks Anmerkungen ja auch in Richtung von Verena Kerth, der aktuellen Freundin von Terenzi. Mutmaßungen, dass sie und der 44-Jährige womöglich eine toxische Beziehung führen, begegnete Kerth allerdings schon am Karfreitag mit einer Wutrede in einer Instagram-Story. "Nein, ich habe mich nicht geschlagen und nein, ich wurde auch nicht geschlagen", echauffierte sie sich da. Womöglich in Anspielung auf die Berichte zu den Ermittlungen gegen ihren Verlobten ergänzte sie: "Das einzige, was mich momentan erschlägt, sind widerwärtig verlogene Schlagzeilen."