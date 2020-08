Bei Ex-Playmate Gitta Saxx wird eingebrochen. Danach sind ihre Ersparnisse futsch, denn die hortete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zu Hause. Zunächst glaubt sie, ein Stalker sei für die Tat verantwortlich.

Gitta Saxx fühlt sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher. Schuld daran ist ein Einbrecher, der ihr vor einigen Wochen alles genommen hat, was sie von Wert besaß.

Im Interview mit RTL sagt das 55-jährige Ex-Playmate: "Ich kann mich in diesem Haus nicht mehr aufhalten. (...) Es ist das Gefühl, dass jemand in meiner Wohnung war." Im ersten Moment habe sie noch gedacht, es sei ein verrückter Stalker gewesen. "Hat der vielleicht von meinen Sachen noch etwas anderes mitgenommen?"

3000 Euro hatte Saxx in ihrem Sekretär versteckt, und auch Pässe und Laptop wurden gestohlen. So viel Geld abgehoben und daheim deponiert hatte die DJane und ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin eigener Aussage nach aufgrund der derzeit schlechten Auftragslage. "Fünf Tage später bin ich wieder darangegangen oder wollte mir was herausnehmen, und da habe ich bemerkt, dass es weg ist", erzählt sie.

"Ich lebe ganz normal"

Allerdings wurde nicht gewaltsam eingebrochen, und so vermutet Saxx, jemand habe sich ihre Schlüssel nachmachen lassen. "Die haben doch gesehen, hier wohnt keine Millionärin. Ich habe kein Haus mit Pool und Bildern und Zip und Zap. Ich lebe ganz normal, und deswegen finde ich das so gemein", ärgert sie sich.

Für Gitta Saxx ist das ein finanzieller Rückschlag, denn sie hatte schon einmal sehr viel Geld an einen Guru verloren und sich gerade erst wieder ein schuldenfreies Leben aufgebaut. Das "Playmate des Jahrhunderts" stellte sich 2016 ihrem Schuldenberg. "Schulden zu haben, ist in unserer Gesellschaft mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Unabhängig davon, wie diese entstanden sind", sagte sie später. "Wenn man zugibt, dass man finanzielle Probleme hat, wird man schnell zum Außenseiter. Davor hatte ich auch immer am meisten Angst. Zuzugeben, dass man in gewisser Hinsicht versagt hat, ist schwer."

Als das Verfahren zu ihren Schulden abgeschlossen war, sei eine große Last von ihren Schultern gefallen. "Danach habe ich mich noch wochenlang wie unter einer Glocke gefühlt. Das alles hat mich ja über acht Jahre belastet."

Am Ende des Interviews mit RTL versucht Saxx, auch das Gute an den jüngsten Ereignissen zu sehen: "Das ist jetzt bei der Polizei, es ist nur Geld, mir ist nichts passiert. Ich war zum Glück nicht zu Hause. Wer weiß, was sonst passiert wäre." Nun möchte sie sich nur schnell in eine neue Wohnung ziehen.