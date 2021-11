Gottschalk heizt "Wetten, dass.. ?"-Spekulation an

"Überlege beim Haareschneiden" Gottschalk heizt "Wetten, dass.. ?"-Spekulation an

Triumphal kehrt Thomas Gottschalk aus seiner Moderatoren-Rente für ein einmaliges "Wetten, dass..?"-Revival zurück. Einmalig? Da sind sich alle Beteiligten angesichts der gestrigen Einschaltquoten nicht mehr so sicher. Auch der Show-Erfinder setzt sich für eine Wiederaufnahme ein.

Vielleicht ist doch noch nicht Schluss mit "Wetten, dass..?". Am Tag nach der Retroshow mit Thomas Gottschalk heizen die Beteiligten Spekulationen über eine regelmäßige Wiederaufnahme der legendären Samstagabendshow an. So teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler mit: "Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken."

Auch der 71-jährige Gottschalk will eine Rückkehr aus der Moderatoren-Rente explizit nicht ausschließen. Der "Bild" teilte er mit: "Sitze gerade beim Haareschneiden und überlege, ob wir die Lichterkette am Lerchenberg starten sollen, oder ob ich auf Ende Legende mache! Bin unentschieden!"

13,8 Millionen Menschen hatten die Sonderausgabe des ZDF-Klassikers am Samstagabend verfolgt. Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hatte zehn Jahre nach seinem Rückzug noch einmal auf die berühmte Couch geladen und ganz in alter "Wetten, dass..?"-Tradition Stars und Wettkandidaten um sich versammelt.

Unterstützt wird die Forderung nach einer Wiederaufnahme von "Wetten, dass..?" unter anderem von Gottschalks Vorgänger als Moderator, Frank Elstner: "Rede mit dem Programmdirektor vom ZDF", forderte Elstner seinen Nachfolger auf. Auch Rocker Udo Lindenberg plädierte für eine Fortsetzung der Kultshow. Es sei doch "eine geile Sendung". Und der selbst die Konkurrenz von Streamingdienst Netflix zeigte auf Twitter "Absolutes Verständnis für alle, die heute Abend lieber Fernsehen gucken #Wettendass".

"Wetten, dass..?" war 14. Februar 1981 erstmals ausgestrahlt worden. Show-Erfinder und -Moderator Frank Elstner begrüßte unter den Klängen der Eurovisionsfanfare schon früh berühmte Wettpaten aus aller Welt. Mehr noch als Elstner prägte aber Thomas Gottschalk die Glanzzeit der abendüberfüllenden Show. 2014 war die Show eingestellt worden.