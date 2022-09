Das Verhältnis zu seiner Großmutter war nie groß belastet. Dementsprechend leicht dürfte es Harry nun fallen, seine Anerkennung für die Queen auszudrücken. Doch siehe da: Auch gegenüber seinem Vater, König Charles III., schlägt er versöhnliche Töne an.

Queen-Enkel Prinz Harry hat seine gestorbene Großmutter Elizabeth II. als "Kompass" und Vorbild für Dienst und Pflichterfüllung gewürdigt. "Sie wurde weltweit bewundert und respektiert. Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang und sind jetzt ihr ewiges Vermächtnis", schreibt der 37-Jährige in einer Mitteilung, die auf der Seite seiner Stiftung Archewell veröffentlicht wurde.

Seinem Vater, dem neuen König Charles III., versicherte Harry zugleich seine Unterstützung. Die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, aber auch die zwischen ihm und seinem Bruder Prinz William gilt als schwer belastet. Harrys Ankündigung, Charles in seiner neuen Rolle zu anzuerkennen, könnte eine Friedensgeste bedeuten.

"Danke für Dein Lächeln"

Der endgültige Abschied mache ihn traurig, schreibt Harry direkt an seine "Granny" gerichtet. Gleichzeitig sei er dankbar für ihre Begegnungen - "von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest". Harry betont: "Ich schätze diese Zeiten, die ich mit Dir geteilt habe und all die anderen besonderen Momente dazwischen."

Der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, beendet seine Botschaft mit: "Danke für Deine Hingabe an den Dienst. Danke für Deine fundierte Beratung. Danke für dein ansteckendes Lächeln. Auch wir lächeln, weil wir wissen, dass Du und Opa jetzt wieder in Frieden vereint seid." Queen-Ehemann Prinz Philip war im April 2021 im Alter von 99 Jahren gestorben.

Harry lebt mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet, die nach dem Spitznamen der Queen benannt ist, in Kalifornien. Als die Königin am Donnerstag in Schottland starb, hielt sich das Paar zufällig in Großbritannien auf. Meghan und Harry haben ihre royalen Pflichten aufgegeben und den Palast wiederholt scharf kritisiert. Die Queen nahmen sie aber stets ausdrücklich von ihren Vorwürfen aus.