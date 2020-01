Das Traumpaar des britischen Königshauses zieht sich aus der ersten royalen Reihe zurück. Prinz Harry und seine Frau Meghan kündigen an, ihre wichtigen Rollen abzugeben. Stattdessen wollen sie sich beruflich und geografisch neu orientieren.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan wollen sich von ihren "ranghohen" Positionen im Königshaus zurückzuziehen. Auf seinem gemeinsamen Instagram-Account schreibt das Paar, sie seien nach "vielen Monaten der Reflexion und interner Diskussionen" zu diesem Schluss gekommen. Sie hätten stattdessen vor, zu "arbeiten und finanziell unabhängig" zu werden.

"Ihre Hoheit die Queen" wollen sie dennoch weiterhin vollumfänglich unterstützen. Ebenso wollen sie ihren Pflichten gegenüber dem Commonwealth sowie ihren Schirmherrschaften weiter nachkommen. Dabei wollen sie künftig sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika leben. Mit der größeren Distanz will die junge Familie ihren Sohn sowohl mit der Wertschätzung für die "royalen Traditionen" großziehen, "in die er hineingeboren wurde" und gleichzeitig den Freiraum erlangen, sich auf das "nächste Kapitel zu konzentrieren", das auch den Ausbau ihrer gemeinnützigen Organisation beinhaltet.

Harry und Meghan hatten im Mai 2018 in Windsor geheiratet. Gut ein Jahr später kam ihr erstes Kind zur Welt. Der Junge bekam den Namen Archie Harrison. Der 35-jährige Harry und die 38-jährige Meghan hatten das erste Weihnachtsfest mit ihrem Baby dann nicht gemeinsam mit der Queen gefeiert und waren stattdessen bei Meghans Mutter. Dies hatte Gerüchte über eine zunehmende Entfremdung zwischen dem Glamour-Paar und dem Rest des Königshauses weiter befeuert.

Meghan war immer wieder in den Medien heftig in die Kritik geraten. Etwa weil sie beim Tennis-Turnier in Wimbledon gegen den Dress-Code verstieß oder weil sie mit Harry totz öffentlichem Bekenntnis zum Klimaschutz mehrere Flugreisen im Privatjet unternahm. Das Royal-Paar schlug zurück. So hatte Harry jüngst Klagen gegen verschiedene Boulevardzeitungen angekündigt. Der "Mail on Sunday" etwa warf er vor, eine "skrupellose Kampagne" gegen seine Frau gefahren zu haben.