Der Wirbel ist immens, als Prinz Harry seine Memoiren veröffentlicht. Danach wird es jedoch erst einmal ruhig um ihn und seine Frau Meghan. Nun kehrt das Paar in die Öffentlichkeit zurück. Anlass ist ein Geburtstag, der prompt zur Hochzeitszeremonie mutiert.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind erstmals nach der Veröffentlichung von Harrys umstrittenen Memoiren "Reserve" (Originaltitel "Spare") wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden. So waren die beiden bei der Feier von Portia de Rossis 50. Geburtstag anwesend, die sich später überraschend in eine Hochzeitszeremonie verwandelte, bei der de Rossi und Ehefrau Ellen DeGeneres ihr Ehegelübde erneuerten.

Harry und Meghan, die in der direkten Nachbarschaft der bekannten Ex-Talkmasterin DeGeneres und ihrer Partnerin im kalifornischen Montecito leben, sind in einem Video der Zeremonie auf dem Youtube-Kanal "TheEllenShow" zu sehen. Kris Jenner, ebenfalls eine jahrelange Freundin von DeGeneres und de Rossi, traute die beiden, die seit 2008 offiziell verheiratet sind. Anschließend applaudierten die anwesenden Gäste, unter denen sich neben Harry und Meghan auch Stars wie Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Katy Perry und Orlando Bloom befanden.

"Werde dich immer lieben"

De Rossi hatte ihre Lebensgefährtin während ihrer Geburtstagsfeier mit dem Wunsch überrascht, sich erneut das Jawort zu geben. Dazu trat sie in ihrem originalen Brautkleid an die sichtbar überwältigte DeGeneres heran. Musikerin Brandi Carlile begleitete das Ganze live mit einem gefühlvollen Song auf der Akustikgitarre.

Portia de Rossi und Ellen DeGeneres sind schon seit 2008 verheiratet. (Foto: dpa)

De Rossi versicherte ihrer Ehefrau, sie müsse nichts zu der Überraschung sagen. Sie wolle die Ex-Talkmasterin einfach nur daran erinnern, dass sie das Bedeutendste in ihrer Welt sei. Dies mache ihren runden Geburtstag "wirklich besonders", so de Rossi. "Ich werde dich immer lieben. Es ist solch eine Ehre, deine Frau zu sein", erklärte sie abschließend, ehe sich das Paar unter dem tosenden Beifall der Gäste küsste.

Ellen DeGeneres ist Fan

Mit Blick auf Prinz Harry und Herzogin Meghan hatte sich Ellen DeGeneres bereits vor ein paar Jahren als Fan geoutet. 2019 traf sie die beiden sogar privat in London und lernte ihren mittlerweile dreijährigen Sohn Archie kennen. Im November 2021 hatte Meghan einen überraschenden Auftritt in der Talkshow von DeGeneres, die im Mai 2022 nach 19 Staffeln eingestellt wurde.

Nachdem Prinz Harry Anfang Januar seine Autobiografie "Reserve" veröffentlicht hatte, folgte für den Sohn von König Charles III. eine Negativschlagzeile nach der anderen. In dem umstrittenen Buch schreibt er über seine Ansichten über das britische Königshaus, seinen Lebensweg und seine Rolle als Ersatz-Thronfolger. Die britischen Royals kommen darin nicht gut weg.

Während Harry sowohl vor als auch nach der Veröffentlichung mehrere TV-Interviews gab, war von seiner Frau Meghan seither nichts mehr zu hören. Mehreren Medienberichten zufolge soll sie sich von Harrys Autobiografie distanzieren.