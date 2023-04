(Foto: via REUTERS)

In jüngster Vergangenheit sind es ja eigentlich Prinz Harry und Herzogin Meghan, die regelmäßig für Schnappatmung im britischen Königshaus sorgen. Nun jedoch gibt es ausnahmsweise mal Wirbel um Prinzessin Kate. Grund ist ihr Auftritt während eines Osterspaziergangs mit ihrer Familie.

Der Frühling ist langsam, aber sicher im Anmarsch - auch in London. Wie sicherlich viele andere haben deshalb auch Prinzessin Kate und Prinz William am Wochenende die Chance für einen Osterspaziergang genutzt. Bei milden Temperaturen in der britischen Hauptstadt hatten sie dabei auch ihre Kinder George, Charlotte und Louis im Gepäck.

Über diese Nägel wird in Großbritannien tatsächlich diskutiert. (Foto: via REUTERS)

Gemeinsam schlenderte die Familie zum Ostergottesdienst in Windsor. Kate präsentierte sich dabei in einem knallblauen Mantel von Catherine Walker. Der sorgt zwar nicht für Diskussionen, ein Aufreger sind aber sehr wohl die dunkelrot lackierten Fingernägel der 41-Jährigen.

Bisher hatte die Ehefrau des Thronfolgers britischen Medienberichten zufolge bei öffentlichen Auftritten stets neutrale oder klare Farbtöne für ihre Nägel gewählt. Angeblich soll das den Regeln entsprochen haben, die die im September verstorbene Queen Elizabeth II. vorgegeben hatte.

"Wundervoll" oder "schockierend"?

Leuchtendes Rot oder Pink wurden laut Royal-Experten von der Königin hingegen nicht gern gesehen. In den sozialen Medien sorgten Kates rot lackierte Fingernägel daher schnell für Aufsehen. Die Kommentare reichten von "wundervoll" über "überraschend" bis "schockierend". Einige Nutzer wiesen auch darauf hin, dass mit Prinz Harrys Frau in der Vergangenheit weniger nachsichtig umgegangen worden sei: Herzogin Meghan war einst für ihre dunkel lackierten Nägel bei einem offiziellen Auftritt prompt kritisiert worden.

Wie unter anderem der "Mirror" berichtet, gibt es aber gar keine offiziellen Regeln, welche Art von Nagellack die Royals tragen dürfen oder nicht. So lässt sich feststellen: Zumindest gegen das royale Protokoll haben wohl weder Herzogin Meghan noch Prinzessin Kate verstoßen. Unklar ist nur, was wohl die Queen dazu gesagt hätte …