Wer vielleicht geunkt hatte, die Liebe von Heidi Klum und Tom Kaulitz werde unmöglich längere Zeit überdauern, wurde eines Besseren belehrt. Vier Jahre sind die beiden nun schon verheiratet. Während sie ihren Hochzeitstag zelebrieren, beginnen einige aber womöglich zu rechnen.

Vier Jahre sind Heidi Klum und Tom Kaulitz bereits verheiratet. Und noch immer scheint die 49-Jährige mit dem Tokio-Hotel-Musiker auf Wolke sieben zu schweben.

So veröffentlichte Klum nun auf ihrer Instagram-Seite einen nur allzu romantischen Post. Ein kurzer Clip und ein Foto zeigen sie küssend mit ihrem 33-jährigen Ehemann. Auf einem weiteren Foto ist ein Raum zu sehen, der mit einem großen Strauß roter Rosen und vielen roten Ballons in Herzform an der Decke geschmückt ist.

Ein anderes Bild der Reihe zeigt zwei Kuchen, die mit den Aufschriften "4 Years" ("Vier Jahre") und "Alles Liebe zum vierten Hochzeitstag" verziert wurden. Zu dem Posting schreibt Klum mit einem angefügten Herzchen-Emoji: "Love of my life" ("Liebe meines Lebens").

Hochzeitsdinner beim Asiaten?

Dass Klum und Kaulitz jetzt ihren Hochzeitstag feiern, mag einige verwundern. Zwar hatten die beiden ihre Beziehung schon im Mai 2018 öffentlich gemacht und Weihnachten desselben Jahres Verlobung gefeiert. Die offizielle Hochzeitsfeier fand dagegen erst am 3. August 2019 auf einem Schiff vor Capri statt.

US-Medien hatten allerdings bereits im Juli 2019 darüber spekuliert, dass die eigentliche Hochzeit womöglich schon im Vorfeld stattgefunden habe. Das Portal "TMZ" und das "People"-Magazin erklärten etwa, ihnen lägen Beweise vor, dass die Heiratsurkunde bereits ausgestellt worden sei. Außerdem hieß es, der Familie nahestehende Quellen hätten einen Hochzeitstermin im Februar bestätigt.

"TMZ" spekulierte, dass ein Date von Klum und Kaulitz in einem asiatischen Restaurant am 22. Februar 2019 das Hochzeitsdinner gewesen sein könnte. Das würde dazu passen, dass das Paar jetzt den vierten Hochzeitstag feiert.