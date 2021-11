Mit ihrer Flugangst haben viele Menschen zu kämpfen. Heidi Klum geht es da nicht anders. Nun weigert sie sich sogar, für einen Dreh zu "Germany's next Topmodel" einen Flieger zu besteigen, wie ihr Mann Tom Kaulitz ausplaudert. Zum Glück gibt es ja Alternativen.

Die nächste und mittlerweile 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" (GNTM) wird zwar erst im kommenden Jahr über die Bildschirme flimmern. Dafür gedreht wird allerdings jetzt schon. So befindet sich Moderatorin Heidi Klum derzeit für Aufnahmen zu der Show in Griechenland, wie sie in den vergangenen Tagen ihre mehr als acht Millionen Instagram-Follower wissen ließ.

Unter anderem postete die 48-Jährige Bilder von sich vor der griechischen Flagge, in der Maske oder am Strand. "Wunderschönes Griechenland", schrieb sie dazu. Auch Fotos und Clips mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz, der sie auf den Trip in die Ägäis begleitet hat, postete Klum, darunter Impressionen von der Fahrt auf einer Fähre. Weshalb diese stattfand, verriet sie jedoch nicht. Das plauderte stattdessen nun ihr Gatte aus.

Ziel der Schifffahrt sei die Insel Mykonos gewesen, erklärt Tom Kaulitz in einer neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" seinem Bruder Bill. Dort sollten die Arbeiten an GNTM nach einem Aufenthalt in Athen fortgesetzt werden. Um schnell dort hin zu gelangen, hätten er und Klum jedoch eigentlich ein Flugzeug in Athen besteigen sollen.

Angst vor dem Propellerflieger

"Wir sind heute zum Flughafen, haben den ganzen Käse mitgemacht, mit Einchecken und allem drum und dran", erklärt Tom Kaulitz seinem Zwillingsbruder. "Und dann kam raus, dass wir einen Propellerflieger haben. Und dann hat meine Frau natürlich gesagt: 'Da steige ich nicht ein!'", fährt er fort. Alle Versuche des Personals, Klum von der Sicherheit des Flugzeuges zu überzeugen, hätten "natürlich nichts gebracht", fährt der 32-Jährige fort.

So fuhr das Paar zunächst zurück ins Hotel, ehe es später auf dem Wasserweg doch noch die Reise antreten konnte. Dass Klum unter Flugängsten leidet, ist nicht neu. Damit ist sie nicht allein. Umfragen zufolge kennt rund jeder fünfte Deutsche solche Ängste. Doch nicht jeder kann es sich leisten, mal eben das Verkehrsmittel zu wechseln.