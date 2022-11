Heino in Düsseldorf - dort wäre er eigentlich auch viel lieber zu Hause als in Kitzbühel.

Lange Jahre scheinen Heino, Hannelore und Bad Münstereifel zusammenzugehören wie Pech und Schwefel. Doch das ist Vergangenheit. Wie der Volksmusik-Star verrät, ist mittlerweile das österreichische Kitzbühel sein bevorzugtes Domizil. Genauer gesagt: das bevorzugte Domizil seiner Frau.

Mit 83 Jahren hat Heino noch einmal seinen Lebensmittelpunkt verlegt. So ist der Volksmusik- und Schlager-Star inzwischen schwerpunktmäßig im österreichischen Kitzbühel zu Hause - Hannelore zuliebe, wie er erklärt.

"Hannelore fühlt sich in Österreich wohler", sagte Heino mit Blick auf seine Frau in Düsseldorf, wo er 1938 auf die Welt gekommen war. Lange Zeit hatte das berühmte Paar in Bad Münstereifel gewohnt, wo Heino seit 2019 Ehrenbürger ist. Wegen einer Komplettsanierung des dortigen Historischen Kurhauses, in dem Heino und Hannelore zuletzt lebten, wich das Paar jedoch bereits vor zwei Jahren auf seine zweite Heimat Kitzbühel aus. Dabei soll es nun offenbar bleiben. Auch weil das Klima für seine Frau in Kitzbühel einfach besser sei, wie Heino deutlich machte.

Er wäre lieber in Düsseldorf

"Wenn ich allein das Sagen hätte, würde ich nach Düsseldorf ziehen", erläuterte der blonde Barde mit der dunklen Sonnenbrille, der mit bürgerlichem Namen Heinz Georg Kramm heißt. Dort habe er in der Oststraße als Kind Schrott gesammelt und zu Geld gemacht, um sich im Kino Filme mit seinem damaligen Idol John Wayne anzusehen.

Neben der Düsseldorfer Christuskirche, in der er in wenigen Wochen auftreten werde, sei er 1938 geboren worden, verriet der Sänger weiter. In dem im Krieg zerbombten Gotteshaus sei er als Kind den halbzerstörten Turm hinauf geklettert. Seine Freunde hätten dort oben an Silvester die Glocken geläutet. "Das war lebensgefährlich - aber so war das damals", so Heino. "Ich fühle mich sofort zu Hause, wenn ich hier bin."

Sein alter Fußballclub Schwarz-Weiß 06 sei damals "zwar nicht der beste, aber der lustigste gewesen", erinnerte sich der Sänger zurück. "Wir haben nach jedem Spiel bis in die Nacht musiziert."

Klassik-Konzerte in Kirchen

Heino geht in wenigen Tagen wieder auf Tournee. Nach seinem Ausflug in die Gefilde der Rockmusik verschreibt er sich nun der sakralen Musik, mit der er in der Vorweihnachtszeit 16 Konzerte in Kirchen in Österreich und Deutschland geben wird.

Heino sieht sich damit in bester Familientradition. "Mein Großvater hat im Kölner Dom die Orgel gespielt. Zwei meiner Cousins sind Pastoren geworden", erklärte er.

"Die Himmel rühmen" lautet der Titel der Tournee. Heinos Bariton wird zu Stücken von Mozart, Schubert, Beethoven und Brahms ertönen. "Und vielleicht auch noch zu 'Junge' von den Ärzten und 'Sonne' von Rammstein", sagte Heino. An der Orgel werde er dabei von Franz Lambert begleitet.