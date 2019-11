Dem Ex einen Überraschungsbesuch abstatten, das kann gründlich schiefgehen. Doch Helene Fischer hat nun bewiesen, dass sie das Herz ihres früheren Liebsten noch bewegen kann. In einer Geschenkschachtel ließ sie sich bei Silbereisens Liveshow "Schlagerboom" auf die Bühne schmuggeln.

Die Fans hatten schon darauf spekuliert und tatsächlich war sie da: Helene Fischer hat ihren Ex-Freund Florian Silbereisen in dessen Liveshow "Schlagerbooom 2019" (Das Erste) überrascht. In der Westfalenhalle in Dortmund tauchte die Sängerin unter einem überdimensionalen Geschenkpaket auf. Offenbar war es eine gelungene Überraschung: Während einer langen Umarmung musste sich Silbereisen immer wieder die Tränen aus den Augen wischen.

Bei diesem Paket steht sogar drauf, was drin ist. Silbereisen war trotzdem überrascht. (Foto: imago images/Eibner)

Auch Helene Fischer, ganz in Schwarz mit enger Hose, knappem Top und kurzem Blazer gekleidet, musste sich "zusammenreißen", um nicht zu weinen: Sie wollte unbedingt in der Jubiläumsshow dabei sein, sagte die Sängerin, die sich zuletzt eine kleine Auszeit genommen hatte. "Es ist mir ein großes Bedürfnis gewesen, hier bei dir zu sein." Zudem erklärte sie ihrem Ex-Partner, dass sie dankbar sei, ihn, einen "so tollen Menschen", weiterhin in ihrem Leben zu haben.

Im Dezember 2018 hatten Fischer und Silbereisen nach zehn Jahren Beziehung ihre private Trennung bekanntgegeben. Das erste Wiedersehen auf einer Bühne folgte bereits im Januar 2019 in der ARD-Show "Schlagerchampions"- auch da flossen bereits Tränen.