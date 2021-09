Helene Fischer wäre nicht Helene Fischer, würde sie ihre Rückkehr nach längerer Auszeit nicht perfekt inszenieren. Und so schickt sie nun den zweiten Song ins Rennen, der die Vorfreude auf ihr Album "Rausch" schüren soll. Und ein Video gibt es auch schon.

Fans von Helene Fischer dürfen mal wieder vor Freude einen Purzelbaum machen. Soeben ist ihre neue Single "Volle Kraft voraus" erschienen - inklusive des dazugehörigen Musikvideos.

"Volle Kraft voraus" handelt von Veränderungen, von Umbrüchen im Leben und von der Befreiung, die jede Veränderung mit sich bringt. "Volle Kraft voraus, zurück aufs offene Meer hinaus", heißt es in dem knapp dreieinhalbminütigen Song unter anderem. Er beginnt mit sanften Klavierklängen und endet in einem Beat-lastigen und durch Streicher untermalten Finale.

Das dazu erschienene Musikvideo zeigt Helene Fischer gewohnt glamourös. In einem glitzernden Jumpsuit räkelt sie sich, zunächst nur von oben gefilmt, inmitten einer hell erleuchteten Plattform - umgeben von zahlreichen Tänzern.

Bühnen-Comeback erst 2022

Für Fischer beginnt mit der neuen Single und dem dazugehörigen Album "Rausch", das am 15. Oktober erscheint, eine neue Phase in ihrem Leben und in ihrer Karriere. Nach vier Jahren präsentiert die in Russland geborene Sängerin ihren Fans erstmals wieder neue Musik. Die erste Auskopplung aus "Rausch", das Duett "Vamos a Marte" mit Latin-Superstar Luis Fonsi, erschien bereits im August.

Ihre große Rückkehr auf die Konzertbühne feiert die 37-Jährige allerdings erst im kommenden Jahr. Am 20. August 2022 gibt sie "das bisher größte Open-Air-Konzert ihrer Karriere" - auf dem Open-Air Gelände der Messe München. Nach nur kurzer Zeit wurden dafür bereits über 100.000 Tickets verkauft. Es wird Fischers einziger Deutschland-Auftritt im kommenden Jahr sein. Auf große Tour will sie dann 2023 gehen.