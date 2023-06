Bei ihrem Auftritt in Hannover zieht sich Helene Fischer eine klaffende Wunde über der Nase zu. Nicht der erste Bühnenunfall der Sängerin. Das Konzert in der niedersächsischen Landeshauptstadt muss abgebrochen werden. Nun gibt es ein gesundheitliches Update der 38-Jährigen.

Sängerin Helene Fischer geht es nach ihrem Unfall auf der Bühne "den Umständen entsprechend gut". Das teilte eine Sprecherin des Konzertveranstalters Live Nation mit. Es bestehe keinerlei Zweifel, dass die Tournee nach der Sommerpause wie geplant fortgesetzt werde.

Die 38-Jährige hatte sich am Sonntagabend während ihres Konzertes in Hannover bei einer Akrobatiknummer am Trapez verletzt. Blutend performte sie ihren Song (ausgerechnet das Lied "Wunden") noch zu Ende, ehe sie sich ans Publikum wandte: "Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung." Doch der Optimismus sollte nicht lange Bestand haben: Nach rund einer Viertelstunde wurde vom Veranstalter mitgeteilt, dass Fischer nicht mehr zurück auf die Bühne kehren könne. Nach einer Stunde war das Konzert damit vorzeitig beendet.

Was genau für eine Verletzung sie sich zuzog, wurde zunächst nicht bekannt. Fischer sei in einem Krankenhaus in Hannover behandelt worden, habe dieses aber im Anschluss daran wieder verlassen können, hieß es nun.

Ob sich bis dahin etwas an den spektakulären, aber auch riskanten Akrobatik-Einlagen ändern wird? Fakt ist, dass es nicht das erste Mal war, dass sich Fischer in diesem Jahr verletzte: Noch vor dem Startschuss der "Rausch"-Tour, der eigentlich Mitte März dieses Jahres hätte fallen sollen, zog sie sich bei Proben eine Rippenfraktur zu. Nach "dringendem ärztlichen Rat" wurde der Tourstart daraufhin um etwa drei Wochen in den April verschoben.