Im Sommer 2018 ist Helene Fischer auf Tournee. Während vor der Bühne Tausende Fans die Schlager-Queen feiern, spielen sich dahinter schicksalhafte Momente ab. Wenig später trennt sich die damals 33-Jährige überraschend von Florian Silbereisen.

Im Juni und Juli vergangenen Jahres war Helene Fischer auf großer Tournee durch die Stadien des Landes. Immer mit dabei war auch Tanzakrobat Thomas Seitel, Teil der Show-Crew. Die zwei verliebten sich und Fischer trennte sich von ihrem Langzeitfreund Florian Silbereisen. Live-Bilder dieser schicksalhaften Tour werden jetzt als DVD "Helene Fischer - Spürst du das?" veröffentlicht.

Fischer wechselte mehrfach das Outfit, aber nur einmal den Mann. (Foto: Anelia Janeva / Universal Music)

Pyrotechnik, akrobatische Tanzeinlagen, mehrere Kostümwechsel und ziemlich heiße Outfits - für die Fans von Helene Fischer gab es bei ihren Konzerten so einiges zu sehen. Was sie nicht mitbekamen, war die private Achterbahn, die die 35-Jährige damals erlebte. Denn in eben dieser Zeit verliebte sie sich in Seitel, den Mann, mit dem sie publikumswirksam über die Bühne schwebte. Erst ein halbes Jahr später machte Fischer die neue Liebe öffentlich sowie kurz zuvor das Ende ihrer zehnjährigen Beziehung zu Silbereisen. Der "Bild"-Zeitung sagte sie über den Live-Mitschnitt: "Der Film ist wie ein übergroßes Erinnerungsalbum für einen der emotionalsten Sommer meines Lebens."

Ex-Verlobte fotografierte Fischer

Besonders pikant: Die Fotos von der Show, die im Laufe der Tournee entstanden, fotografierte keine Geringere als Anelia Janeva. Die 36-Jährige ist Fotografin, Stylistin und war zu jener Zeit noch die Verlobte von Thomas Seitel. Auch sie soll von der Trennung überrascht worden sein.

Thomas Seitel ist Diplom-Sportwissenschaftler. Er wechselte nach 20 Jahren Leistungssport als Turner ins Artisten-Geschäft und trat anschließend im renommierten und für seine spektakulären Akrobatik-Einlagen bekannten "Cirque du Soleil" auf. Dank knochenharten Trainings und Wettkämpfen in der Bundesliga gelang der Wechsel aus der Turnhalle in die Manege. Und seit der nun auf DVD erscheinenden Tour ist er Teil der Fischer-Show - und nun auch ihres Lebens.

Zahlreiche Tanzeinlagen und Showeffekte erfreuten die Helene-Fans. (Foto: Anelia Janeva / Universal Music)