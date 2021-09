Keine Zeit zum Gruseln: Gleich nach der Premiere des neuen 007 besuchen William und Kate einen Zoo in Nordirland. Die Herzogin spielt mit einer haarigen Spinne, der Prinz hält eine Schlange. Und sie wechseln die Outfits, dass James Bond neidisch werden könnte.

Nach ihrem glamourösen Auftritt bei der "Keine Zeit zu sterben"-Premiere haben Herzogin Kate und Prinz William bereits ihren nächsten Termin wahrgenommen. In Nordirland ließ Kate dabei eine Tarantel über ihre Hand krabbeln. Bei einem Ausflug in den Zoo der Ulster Universität im nordirischen Derry stellte die 39-Jährige unter Beweis, wie furchtlos sie ist. Ein Foto auf dem Twitter-Account der Cambridges zeigt, dass Kate entspannt lächelnd das haarige Insekt betrachtet, während Ehemann Prinz William ihr dabei grinsend über die Schulter schaut.

Die kapitale Spinne trägt den Namen Charlotte - genauso wie Kates und Williams sechsjährige Tochter. Im vergangenen Jahr verriet die junge Prinzessin in einer Fragerunde mit dem Naturforscher David Attenbourogh, dass sie Spinnen sehr gern habe. Auch diese Vorliebe wäre ohne das mütterliche Vorbild wohl ein wenig ungewöhnlich für ein kleines Mädchen. Weitere Schnappschüsse des royalen Zoobesuchs zeigen, dass William seiner Frau in nichts nachsteht: Er hielt tapfer eine Schlange in den Händen.

Während die Herzogin bei der gestrigen James-Bond-Premiere des Films "Keine Zeit zu sterben" noch in einer glamourösen goldenen Robe über den roten Teppich schritt, wählte sie für ihren Auftritt in Nordirland einen lilafarbenen Hosenanzug. Dazu kombinierte sie einen marineblauen Rollkragenpullover mit passenden Pumps. Prinz William griff auf einen eleganten blauen Anzug mit Krawatte zurück.

In einem Twitter-Video ist zu sehen, dass sich die beiden in der Universität ganz nahbar zeigten und mit Studenten ein Glas Guinness tranken. Mit ihrem nächsten Outfit lieferten Kate und William den Beweis, wie wandelbar sie sind: Beim anschließenden Besuch des Rugby-Clubs der Stadt Derry trug Kate ein schwarzes Sportoutfit, bestehend aus Trainingsjacke, Hose und Sneakers. William entschied sich für einen legeren Look aus Pullover und Jeans. Das Paar zeigte auch seine Rugby-Fähigkeiten und warf und kickte ein paar Bälle. Außerdem trafen sie Spieler, Trainer und Freiwillige, die sich in dem Programm "Sport Uniting Communities" engagieren.