Hofwoche bei "Bauer sucht Frau": "Heute Abend pfeif ich dir mal einen!"

Von Kai Butterweck

Zweisamkeits-Chaos zwischen Kühen, Pferden und Ferkeln: Nach einem ereignisreichen Scheunenfest steht für die Bauern und ihre liebeshungrigen Frauen die erste Hofwoche an. Die verläuft nicht immer harmonisch.

Spontane Spielregeländerungen, nicht gemachte Betten und skurrile Geheimniskrämereien am Essenstisch: Die schnaufenden Kühe in den Ställen der diesjährigen "Bauer sucht Frau"- Kandidaten haben die Erstbegrüßung der auserwählten Hof-Damen noch nicht hinter sich, da fliegen auch schon die ersten Heuballen durch die Luft.

Der, bei dem der Haussegen schon nach wenigen Stunden besonders schief hängt, heißt Guy, seines Zeichens Mutterkuhhalter aus Luxemburg. Der kniffäugige Bauer mit dem bezirzenden Lächeln sorgte bereits beim Scheunenfest für entsetzte Gesichter, als er seine eigentlich ausgewählten Frauen (Ulrike, Adriana, Antonia) einfach links liegen ließ und stattdessen der zwei Tische weiter abgeblitzten Kathrin den Hof machte. Nun legt der kugelrunde Landwirt sogar noch eine Unsympath-Schippe drauf. Statt nämlich seiner Kathrin erst einmal den Hof zu zeigen, stellt er sie lieber mit einer Heugabel in der Hand im Kuhstall ab.

Ein paar Schweigeminuten und drei anzügliche "Meine Bullen brauchen viel Viagra"-Witze später hat die 48-jährige Erzieherin die Faxen dicke. "Ich bin sehr enttäuscht, er macht sein Ding, niemand darf ihm reinreden. Ich bleibe auf keinen Fall hier und reise ab", poltert Kathrin. Guy hingegen versteht die Welt nicht mehr. "Bitte gib mir noch eine Chance", hallt es über die Dächer des historischen Bauernhofs. Aber es hilft nichts. Kathrin sucht das Weite und Guy ist wieder alleine. Naja, nicht ganz: Hofhund Bruno ist ja auch noch da. Der stellt scheinbar keine allzu großen Zweisamkeitsansprüche.

Läuft wieder bei Bernhard

Auch für Schweinebauer Bernhard verläuft der erste Hofwoche-Tag alles andere als optimal. Schon Stunden vor der Ankunft seiner Herzdame Annett steht der hibbelige Schwabe schweißgebadet vor dem noch nicht gemachten Gästebett. Als dann auch noch das geliehene (!) Cabrio nicht mehr vom Fleck will und sich der Bauer beim Starthilfe-Spektakel als Möchtegern-Auto-Experte outet, scheinen Hopfen und Malz bereits verloren zu sein. Die taffe Annett nimmt’s jedoch mit Humor. Am Ende des Tages lernt der Bauer sogar noch wie man im Handumdrehen Betten bezieht. Läuft wieder bei Bernhard. Zumindest vorerst.

Mit dem Bettenmachen hat Wahl-Kanadier Andreas keine Probleme. Dafür drückt den Ranch-Chef aber der "Heute hüh, morgen hott"-Schuh. Während einer Sightseeing-Rast auf dem Weg zu seiner Farm offenbart er seinen beiden Damen: "Ich will erstmal nur eine Frau mit auf die Ranch nehmen."

Wildlife-Abenteuer deluxe

Äh, wie jetzt? Und was macht die andere solange? Na, für die hat der gebürtige Schweizer bereits ein schniekes Hotel-Zimmer gebucht. Nach einer Woche werden dann die Schlüssel getauscht. So einfach ist das. Noch Fragen? Nö. Die fürs Erste auf die Reservebank verdonnerte Irmgard findet keine Worte. Friseurmeisterin Angelika ist nicht ganz so maulfaul. Kein Wunder. Auf die 62-jährige Blondine wartet schließlich ein siebentägiges Wildlife-Abenteuer deluxe.

Nicht ganz so aufregend beginnen die Hofwochen für Jungbauer Matthias, Ferkelzüchter Claus, Afrika-Experte Jörn und Schäfer Dirk. Wahlweise mit der Rikscha, dem Oldtimer oder der Pferdekutsche werden quiekende Center-Court-It-Girls, zitternde Kuh-Allergikerinnen und grinsende Pfeif-Amateurinnen vor die Tore des Agrar-Olymps chauffiert.

Ein paar Pferde müssen vor dem Abendbrot noch auf die Koppel. Und ein paar Schafe wieder zurück in den Stall. Das war’s auch schon. Kurz vor dem ersten Sonnenuntergang gibt’s dann noch einen "Schluchtenscheißer" zum Verdauen und heiß machende Betthupferl-Drohungen à la "Heute Abend pfeif ich dir noch einen" mit auf den Weg. Normalität im "Bauer sucht Frau"-Universum. Kennen wir so. Lieben wir so. Nächste Woche, gleiche Zeit? Auf jeden!

