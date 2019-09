Vielleicht hätte sie ihre Hochzeit am liebsten ganz geheim gehalten. Doch komplett unbemerkt ist es dann doch nicht geblieben, dass "Heute Journal"-Moderatorin Marietta Slomka am Freitag wieder "Ja" gesagt hat. Für die 50-Jährige ist es die zweite Ehe.

Eigentlich soll sie den Zuschauern des "Heute Journals" ja die Nachrichten vermitteln. Doch manch einer wird schon mal am durchdringenden Blick ihrer blauen Augen hängengeblieben und das Gesagte dabei vergessen haben. Privat gibt es allerdings nur einen, der Marietta Slomka ganz tief in die Augen blicken darf. Sein Name ist unbekannt. Es soll sich jedoch um einen Architekten aus Berlin handeln.

Mit ihm ist Slomka am Freitag zum zweiten Mal den Bund der Ehe eingegangen. Das berichtet das "Westfalen-Blatt" und beruft sich dabei unter anderem auf Johann Friedrich Freiherr von der Borch, Besitzer des Schlosses Holzhausen, in dem Slomka und ihr Mann gefeiert und übernachtet haben sollen. Die Trauung sei zuvor im Rathaus von Nieheim im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen vollzogen worden, schreibt die Zeitung zudem.

Auch Claus Kleber zu Gast?

Slomka und ihr Mann hätten sich vor rund sieben Jahren dort kennengelernt, wo sie nun heirateten, berichtet das "Westfalen-Blatt". Eine Geburtstagsfeier des Schlosseigentümers, zu der sie damals beide eingeladen gewesen seien, habe sie zusammengebracht.

Slomka hält sich in der Öffentlichkeit normalerweise bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Und auch die Hochzeit hätte sie womöglich gern still und leise vollzogen. So ist über die Gäste und den Ablauf der Feier nichts weiter bekannt. Das "Westfallen-Blatt" berichtet lediglich, auch Slomkas "Heute Journal"-Kollege Claus Kleber solle bei der Zeremonie anwesend gewesen sein.

Für die 50-jährige Slomka ist es die zweite Hochzeit. 2013 hatte sie sich nach neun Jahren Ehe von Christof Lang, bekannt als ehemaliger Moderator des "RTL Nachtjournals", getrennt. Das Paar blieb kinderlos.