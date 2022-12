Schon als Jugendliche ist Hillary Duff im US-TV zu sehen. Jetzt spricht die Schauspielerin erstmals darüber, wie sehr ihr die Standards in Hollywoods damals zu schaffen machen. Sie entwickelt sogar eine Essstörung. Heute ist die 36-Jährige endlich stolz auf ihren Körper.

US-Schauspielerin Hilary Duff berichtet von negativen Auswirkungen ihres frühen Erfolgs auf ihre mentale Gesundheit. Als Jugendliche habe sie mit Hollywoods Standards für einen "perfekten Körper" mithalten wollen und so als 17-Jährige eine Essstörung entwickelt, sagte sie in einem Interview für die Januar-Ausgabe der australischen "Women's Health". "Aufgrund meines beruflichen Werdegangs konnte ich nicht anders als zu denken: "Ich stehe vor der Kamera, und Schauspielerinnen sind dünn". Es war entsetzlich."

Erst nach Jahren sei sie nun endlich stolz auf ihren Körper. "Ich weiß meine Gesundheit zu schätzen und mache Aktivitäten, bei denen ich mich stark fühle, anstatt nur das Äußere meines Körpers zu verbessern", erklärte sie. "Ich verbringe Zeit mit Menschen, bei denen ich mich gut fühle und die ähnliche Ansichten über Gesundheit und Körperbewusstsein haben, und ich bekomme genug Schlaf und ernähre mich ausgewogen."

Duff stand bereits als Kind vor der Kamera, ihre erste Hauptrolle spielte sie als Zehnjährige im Film "Casper trifft Wendy". Bekannt wurde sie mit der Disney-Serie "Lizzie McGuire" (2001-2004). Zuletzt war sie in "How I Met Your Father" zu sehen, einem Spin-off der Kult-Sitcom "How I Met Your Mother" aus den Nuller- und Zehnerjahren.