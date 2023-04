Er ist 57, frisch getrennt und strotzt offenbar nur so vor (Lebens-)Lust. Grund dafür ist jedoch nicht etwa eine neue Liebe, sondern sein jüngster operativer Eingriff: Modezar Harald Glööckler hat sich die Brüste machen lassen und findet, dass er einfach nur "toll" aussieht.

Die RTL-Kolleginnen und -Kollegen haben es mit ihrer Überschrift sehr gut auf den Punkt gebracht: "Glööckler hat neue Glocken". Bevor jetzt jedoch irgendjemand noch auf falsche Gedanken kommt, was es damit auf sich hat, sorgen wir auch an dieser Stelle gerne noch einmal für Aufklärung.

Sooo oft geht er gar nicht zum Schönheits-Doc: Harald Glööckler. (Foto: picture alliance / EVA MANHART / APA / picturedesk.com)

Dass Harald Glööckler der plastischen Chirurgie nicht unbedingt abgeneigt ist, sollte für niemanden eine Überraschung sein. Nun hat sich der Modedesigner mit 57 Jahren noch ein weiteres Mal unters Messer gelegt. Zielobjekt der Operation: seine Brust. Insgesamt 450 Gramm Eigenfett ließ er sich dafür unter die Haut spritzen.

Woher das ganze Fett kam, fragen Sie sich? Aus seinen Hüften. Um es dort gewinnen, absaugen und dann wieder umverteilen zu können, legte sich Glööckler ziemlich ins Zeug, wie er im Interview mit RTL verrät: "Ich musste mir extra Fett anfuttern, ich habe also Tiramisu und Pizza gegessen!"

Fünf Stunden Operation

Zwar habe er danach noch immer nicht genug Pölsterchen an seinem Bauch gehabt, "aber an den Flanken", plaudert Glööckler weiter aus. Zum Glück! So konnte der Schönheits-Doc schließlich für die rund 8000 Euro teure und fünf Stunden dauernde Operation zur Tat schreiten.

"Der Arzt ist eine Koryphäe und hat das fantastisch gemacht. Es muss natürlich und gut aussehen", schwärmt der Modedesigner von seinem neuen Körperdesign. Ja, mehr noch. "Ich könnte mit mir selbst Sex haben, so toll sehe ich aus!", macht Glööckler deutlich, dass er das Ergebnis so richtig geil findet.

Blumen pflückt er häufiger

"Das Risiko hält sich - in Gegensatz zu Implantaten - bei diesem Eingriff in Grenzen", zerstreut er zugleich Bedenken, dass er es mit der plastischen Chirurgie womöglich ein bisschen übertreibt. "Es ist jetzt nicht so, dass ich zum Operieren gehe wie zum Blumen pflücken", schiebt er noch hinterher.

Auf künftige Projekte angesprochen erklärt Glööckler im RTL-Interview, aktuell habe er noch "keine konkreten Pläne". Das könne sich jedoch "jederzeit ändern". Kein Wunder, schließlich dürfte er nach der Trennung von seinem langjährigen Lebensgefährten Dieter Schroth derzeit ja frei wie ein Vogel sein. Und vielleicht findet ja auch der eine oder andere seine neuen Brüste so "toll", dass Glööckler schon bald sogar ein neues Liebesabenteuer winkt.