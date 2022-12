Tornado-Saufen, schwebende Drahtherzen und ganz viele Quiz-Fragezeichen: Beim großen "Jauch gegen 2022"-Ratespaß legen sich alle Beteiligten richtig ins Zeug. Eine Kandidatin hat am Ende besonders zu kämpfen.

Licht aus, Spot an! Ruhe im Saal. Dann erklingt die Stimme von Oliver Pocher: "Herr Jauch, Sie fragen sich sicherlich, wer ihr heutiger Quiz-Gegner ist, oder?" Der Befragte zwinkert kurz. "Das wäre hilfreich zu wissen", entgegnet Deutschlands Rateshow-Ikone. Zwei Atemzüge später lässt Kollege Pocher die Katze auch schon aus dem Sack. "Es ist das Jahr 2022! Und da war ganz schön was los!", verkündet der Entertainment-Experte aus Hannover.

Stellvertretend für das zurückliegende Jahr fungieren acht erlauchte Promis als Quiz-Paten. Die Spielregeln sind bekannt. Zu verschiedensten Themenblöcken werden haufenweise Fragen gestellt. Wer mithilfe seines Allgemeinwissens und eventuell dazu verdienter Joker die meisten Fragen richtig beantwortet, der erspielt für seinen zugewiesenen Gästeblock im Studio satte 35.000 Euro. "Das war ein Jahr für die Tonne", resümiert Günther Jauch noch schnell, ehe sich nach und nach seine Quiz-Gegner dazugesellen und alle verfügbaren Synapsen zwischen den Ohren auf Empfang stellen.

"Oha, das ist ja fast wie bei GNTM…"

Die Rate-Kandidaten stecken die Köpfe zusammen. (Foto: RTL Frank Hempel)

Mit am Start sind die Ehrlich Brothers, die mit ihren Emo-Frisuren und den knackigen Lederjacken aussehen, als kämen sie gerade von einem Tokio Hotel-Tribute-Band-Contest. Ebenfalls mit dabei sind Ballermann-Partyproduzent Matthias Distel alias Ikke Hüftgold und Reality-Sternchen Evelyn Burdecki. Auch "Explosiv"-Aushängeschild Frauke Ludowig und Moderatorin Nina Moghaddam raten fleißig mit - ein Pärchen, das vor allem Oliver Pocher schwer entzückt: "Oha, das ist ja fast wie bei GNTM. Heidi und ihre Tochter…", zirpt der sonst so vorlaute Moderator fast schon wie eine balzbereite Zikade.

Zu guter Letzt schließen sich Kunterbunt-Influencer Twenty4tim und "Jugendwort des Jahres"-Verkünderin Susanne Daubner der Runde an. So bunt gemixt wie der Rate-Tresen präsentieren sich auch die Wissensfragen. Trug Alexandra Popp schon einmal einen Schnurrbart? Gibt es ein südafrikanisches Hausschwein mit malerischen Talenten? Und was ist eigentlich eine Balaclava? Während das Studiopublikum je nach Quiz-Ausgang die Hände vors Gesicht schlägt oder jubelnd die Arme in die Luft reißt, zählt Oliver Pocher fleißig Punkte. Es geht hin und her. Mal geht Günther Jauch ein Lämpchen auf. Mal zieht die Promi-Runde ein Wissens-Trumpf aus dem Ärmel.

Ikke Hüftgold lässt die Bierflasche kreisen

Damit das große Ganze nicht zu verbissen rüberkommt, bauen die Anwesenden zwischendurch kleine Spaß-Brücken. So lassen die Ehrlich Brothers mal eben ein kleines Herz aus Gartenzaundraht in Richtung Studiodecke schweben. Auch "Layla"-Komponist und Partytiger Ikke Hüftgold glänzt mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Als einziger in der Runde weiß der Limburger wie man sich beim "Tornado-Saufen" so richtig zum Clown macht - vollgesabberte Trainingsjacke inklusive.

Kurz vor dem Schlussgong erfährt der Zuschauer dann noch, dass Karl Lagerfeld zu Lebzeiten über 600 Mp3-Player besaß und die Stadt Viersen ein gewaltiges "Hundepipi"-Problem hat. Kann das Format-Finale da noch einen draufsetzen? Es Kann! "Ich würde lieber noch einmal ein Kind gebären!", schluchzt Nina Moghaddam während ihres Privat-Duells mit Günther Jauch. Aber das Leiden lohnt sich. Gemeinsam mit den anderen Promis zwingt Nina den vermeintlich übermächtigen Günther in die Knie. Da tobt der Promi-Studioblock wie die Ostkurve der Hertha nach einem Sturmlauf von "Fußballgott" Davie Selke. Prime-Time, wie sie sein soll.