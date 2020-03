Erst trifft es Tom Hanks und seine Frau - nun meldet auch Idris Elba, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Der britische Schauspieler glaubt auch zu wissen, wie er sich angesteckt hat.

Der britische Schauspieler Idris Elba ist mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Hollywoodstar in einer Videobotschaft auf Twitter bekannt. Heute früh habe er das Testergebnis erhalten, sagte Elba. Er sei okay und habe zuvor auch keine Krankheitssymptome gehabt, erklärte der Schauspieler.

Er ließ sich testen, nachdem er Kontakt mit einer Person hatte, die an Covid-19 erkrankt ist. Er befinde sich nun in Quarantäne. Der Schauspieler rief dazu auf, die Pandemie sehr ernst zu nehmen. Man sollte Abstand voneinander halten und sich oft die Hände waschen, appellierte der 47-Jährige an seine Fans. Elba ist nicht die erste bekannte Hollywoodgröße, die sich infiziert hat. Vor wenigen Tagen gab Tom Hanks bekannt, er und seine Frau Rita Wilson seien positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Elba wurde vor allem für seine Rolle als Drogendealer in der amerikanischen Kultserie "The Wire" bekannt. Mehrere Auszeichnungen erhielt er für seine Darstellung des Hauptkommissars Luther in der gleichnamigen BBC-Serie. Zudem spielte er auch in "Molly's Game - Alles auf eine Karte" und "Thor: Tag der Entscheidung" mit. 2016 wurde Elba von der Queen zum "Officer of the British Empire" ernannt.