Bereits seit gut einem Jahr sollen Ashley Benson und Cara Delevingne ein Paar sein, doch erst im Frühjahr machen sie ihre Beziehung öffentlich. Jetzt lässt sich die "Pretty Little Liars"-Schauspielerin ihrer Model-Freundin zuliebe sogar den Körper mit einem Tattoo verzieren.

Ashley Benson macht gerade in Mode. Wie derzeit viele andere prominente Kolleginnen hat auch sie eine eigenen Fashion-Kollektion in der Pipeline und präsentiert diese stolz auf ihrem Instagram-Account. Aufmerksamen Usern sticht dabei allerdings ein ganz anderes Detail positiv ins Auge.

Während viele Schauspiel- und Model-Kolleginnen gerade wie wild ihre Bikini-Entwürfe bei Instagram präsentieren, hat Benson für das Label "Privé Revaux" drei Sonnenbrillen entworfen, die sie nun stolz zeigt. "Ich möchte, dass meine Fans das Gefühl haben, nicht nur ein fantastisches Produkt in Händen zu halten, sondern auch etwas, das für mich persönlich etwas Besonderes ist", sagte die 29-Jährige der US-Seite "PageSix". Und die Brillen sollen für ihre Fans erschwinglich sein. So kosten die Modelle gerade einmal umgerechnet 35 Euro.

Initialen am Brustansatz

Sie tragen die Namen "Olive", "Planco" und "Victoria"und werden von Benson selbst gekonnt in Szene gesetzt. Doch bei einem der drei Fotos wird der Blick des geübten Fans schnell auf ein anderes Detail gelenkt. Benson trägt darauf ein weißes Shirt und streckt die Arme in die Luft. Am Brustansatz blitzt so ein winziges Tattoo hervor, für dessen genaue Betrachtung man das Bild unbedingt vergrößern muss. Dann aber ist es deutlich zu erkennen: Es handelt sich um die Buchstaben "CD", die Initialen von Bensons Freundin Cara Delevingne. Und auch die hat sich etwas Neues stechen lassen. An derselben Stelle ist bei ihr nun ein verschnörkeltes "A" zu sehen.

Benson und Delevingne sind womöglich schon seit einem guten Jahr ein Paar, doch erst im Frühjahr machten sie ihre Beziehung öffentlich. Delevingne machte ihrer Freundin Mitte Juni dann sogar in einer Rede im Rahmen einer Gala eine süße Liebeserklärung. "Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist und diese zu akzeptieren - was viel schwerer ist, als ich gedacht habe. Ich liebe dich, Streusel", sagte die 26-Jährige, während Benson im Publikum saß.

Liebestattoos scheinen wieder schwer im Kommen zu sein. Eben erst hatte sich Cardi B den Künstlernamen ihres Ehemannes Offset auf den Oberschenkel stechen lassen. Der genaue Blick auf die derzeit meist in einen Bikini gekleideten Körper sämtlicher Instagram-Stars könnte sich also lohnen.