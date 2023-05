Bei den Filmfestspielen in Cannes dreht sich nicht alles nur um Kino, Leinwand-Stars und die begehrte Goldene Palme. Bei dem Festival geht es ebenso ums Sehen und Gesehen-Werden. Das weiß natürlich auch Irina Shayk, die es versteht, die Blicke auf sich zu ziehen.

Die einen nennen es den "coolsten Look des Festivals". Die anderen finden es schlicht "furchtbar": Irina Shayk hat mit ihrem spektakulären Outfit beim Filmfestival in Cannes für Diskussionen gesorgt.

Für die Fotografen war der Look zweifellos ein gefundenes Fressen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire)

Das in Russland geborene Model erschien zur Premiere des Films "Firebrand" in einem schwarzen Leder-Ensemble, das fast den kompletten Oberkörper freiließ. So lenkte es den Blick auf den perfekt durchtrainierten Bauch der 37-Jährigen. Nur zwei schmale Bänder bedeckten Shayks Brust. Das Model kombinierte den Look mit einem Brillant-Collier, streng nach hinten gestylten Haaren und minimalistischem Make-up.

Shayk-Fans kommentierten den Auftritt in den sozialen Netzwerken begeistert. "Der coolste Look des Festivals! Sie verdient stehende Ovationen", merkte etwa ein Nutzer an. Ein anderer User erklärte, Shayk habe mit ihrem Look "das Erdbeben ausgelöst, durch das die Dinosaurier ausgestorben sind". Das Fashion-Magazin "Cosmopolitan" offenbarte: "Wir sind sprachlos."

"So unvorteilhaft"

Doch nicht überall kam das Halbnackt-Outfit gut an. "Wenn sie ihre Tochter von der Schule abholt, sieht sie besser aus", lästerte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Oh, das ist so unvorteilhaft!" Und: "Ihr Gesicht ist toll, ihr Körper unglaublich, ihre Halskette wunderschön - aber was auch immer sie da trägt, ist einfach furchtbar."

Die 76. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes hat am 16. Mai begonnen. Insgesamt 21 Filme konkurrieren bei dem noch bis zum 27. Mai dauernden Festival um den Preis der Goldenen Palme. Daneben werden viele Filme auch außer Konkurrenz gezeigt. Zu den Stars, die in den vergangenen Tagen bereits an der Côte d'Azur gesichtet wurden, zählen etwa Johnny Depp, Michael Douglas, Uma Thurman, Jennifer Lawrence und Harrison Ford.