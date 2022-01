Als erste Kandidatin der RTL2-Show "Kampf der Realitystars" muss Iris Klein ihre Koffer packen. Dabei haben die Dreharbeiten in Thailand doch gerade erst begonnen. Die Mutter von Daniela Katzenberger hat sich wohl mit dem Coronavirus infiziert.

Noch stehen die über 20 Kandidatinnen und Kandidaten der dritten Staffel "Kampf der Realitystars" nicht offiziell fest, da soll die erste von ihnen aufgrund einer Corona-Infektion schon zur Aufgabe gezwungen worden sein. Es handele sich dabei um Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser, wie die "Bild"-Zeitung in Erfahrung gebracht haben will. Das Blatt zitiert die 54-Jährige mit den Worten: "Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Dabei habe ich mich wahnsinnig auf meine Teilnahme gefreut."

Gerade ihrem Schwiegersohn Lucas Cordalis, der beim diesjährigen Dschungelcamp mitmacht, wollte sie durch ihre Teilnahme beweisen, dass "ich den Titel nach Hause hole und die Gewinnerin in unserer Familie bin". Per Instagram-Story hat Klein ihren rund 200.000 Followern bereits ein Gesundheitsupdate geliefert. Sie schreibt: "Macht euch keine Sorgen, denn es geht mir relativ gut. Zum Glück bin ich geimpft und geboostert und habe somit einen milden Verlauf."

Wie in den Staffeln zuvor führt wieder Cathy Hummels als Moderatorin durch die Show. Sie befindet sich für die Dreharbeiten von Staffel drei bereits in Thailand. Zu gewinnen gibt es den Titel "Realitystar 2022" sowie 50.000 Euro Preisgeld.

Wann "Kampf der Realitystars" ins TV zurückkehren wird, ist ebenfalls noch nicht offiziell verkündet worden. Sowohl Staffel eins als auch Staffel zwei wurden jeweils von Mitte Juli bis Mitte September ausgestrahlt.