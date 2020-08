Erstmals seit seiner Scheidung von Angelina Jolie soll Brad Pitt eine neue Freundin haben. Gemeinsam machen sie zurzeit Urlaub in Frankreich. Das klingt alles schön und gut - wäre da nicht das Gerücht, dass das deutsche Model wohl noch verheiratet ist.

Brad Pitt soll eine neue Freundin haben. Diese Nachricht verbreitete sich am Donnerstag rasant - schließlich gehört der Schauspieler seit seiner Scheidung von Angelina Jolie im Jahr 2016 zu den begehrtesten Junggesellen Hollywoods. Bei seiner Auserwählten handelt es sich um die halb so alte Deutsch-Polin Nicole Poturalski, mit der der 56-Jährige am Mittwoch laut "Entertainment Tonight" knutschend am Flughafen in Paris gesichtet wurde.

Nun aber sorgt ein weiterer Umstand für erneute Schlagzeilen: Das Model soll laut übereinstimmenden Medienberichten verheiratet sein und einen siebenjährigen Sohn haben. Poturalskis mutmaßlicher Mann ist demnach Roland Mary, der Besitzer des Berliner High Society-Restaurants Borchardt - eben jenes Lokal, in dem sie Pitt vor einem Jahr im Rahmen seiner Filmpremiere zu "Once Upon a Time ... in Hollywood" kennenlernte, bevor sie nachts gemeinsam um die Häuser zogen. Geht sie ihrem mutmaßlichen Ehemann etwa fremd?

Wohl kaum. Denn wie es aussieht, leben die beiden schon seit geraumer Zeit getrennt. Die 27-Jährige ist auf der Webseite ihrer Agentur A Management noch als Nico Mary zu finden, modelt ansonsten aber unter ihrem Geburtsnamen Poturalski. Außerdem wurden sie und Pitt bereits im November 2019 von US-Paparazzi abgelichtet. In ihren sozialen Medien macht das Model zudem schon lange keinen Hehl mehr daraus, dass sie sich in einer Beziehung befindet.

"Vermisse meine Spaziergänge mit meiner Liebe"

So teilte sie ab Februar mehrere Instagram-Einträge, in denen sie auf ihre "Liebe" und "bessere Hälfte" verwies, allerdings ohne dabei Pitts Namen zu nennen. Im Februar schrieb sie zu einem Foto, in dem sie auf den Straßen von Los Angeles läuft: "Ich vermisse meine Spaziergänge mit meiner Liebe". Und einen Monat später hieß es zu einem Bild von sich in einem Trainingsanzug mit einem Drink: "Samstage sind heutzutage für mich Selbstreflexion, Bücher lesen und Zeit mit meiner besseren Hälfte verbringen." Die Einträge hat sie mittlerweile wieder gelöscht.

Eines ist aber klar: Die beiden scheinen wie füreinander gemacht - entsprechen sie doch genau dem Beuteschema des anderen. Poturalski sieht Pitts Ex-Frau Angelina Jolie mit ihrem zierlichen Körper, ihren ungewöhnlich vollen Lippen und Schlafzimmerblick zum Verwechseln ähnlich. Sie wiederum scheint auf ältere Männer zu stehen: Pitt ist mit seinen 56 Jahren ganze 29 Jahre älter als sie. Im Vergleich zu ihrem mutmaßlichen Noch-Ehemann Roland Mary ist das aber nichts. Der Gastronom ist 68 Jahre alt.

Und was sagt der Noch-Ehemann?

Poturalski ist in der Modewelt kein unbeschriebenes Blatt. Aktuell ziert die 27-Jährige die Titelseite der deutschen "Elle"-Ausgabe und läuft auf allen großen Laufstegen. Auf Instagram hat sie mehr als 100.000 Follower - diese Zahl dürfte nun während ihres Urlaubs in Südfrankreich weiter in die Höhe schnellen. Dort besitzt Pitt das Weingut Château Miraval, das er 2008 gemeinsam mit Ex-Frau Jolie kaufte.

Angelina Jolie und Brad Pitt waren zwölf Jahre lang ein Paar und heirateten 2014. Nur zwei Jahre später reichte sie die Scheidung ein. Seit letztem Jahr sind die beiden geschieden, befinden sich aber noch im Sorgerechtsstreit um die sechs gemeinsamen Kinder. Wie Jolie zu seiner neuen Flamme und dem Pärchenurlaub auf dem Weingut steht, wo sich die beiden Hollywood-Stars das Jawort gaben, ist noch nicht bekannt. Marys Haltung ist dagegen ziemlich eindeutig. Auf die Frage der "Bild"-Zeitung, was er zu den Liebes-Gerüchten über seine Verflossene sagt, sagte er: "Nichts."