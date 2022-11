(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Will aktuell keine feste Beziehung: Johnny Depp.

Zwischen Johnny Depp und seiner Anwältin Joelle Rich hat es wohl gefunkt. Die Juristin habe Depp 2020 in einem Verleumdungsfall unterstützt. Mittlerweile sollen der Hollywood-Star und die 37-Jährige aber wieder getrennte Wege gehen.

In den vergangenen Monaten gab es einige Gerüchte über das Liebesleben von Johnny Depp. Nach dem US-Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard wurde etwa spekuliert, dass der Schauspieler die Anwältin Joelle Rich daten soll, die bei einem Verleumdungsfall in Großbritannien im Jahr 2020 in seinem juristischen Team war. Nun soll der Star wieder Single sein.

Im September habe eine anonyme Quelle dem "People"-Magazin verraten, dass Depp mit der britischen Juristin zusammen sei, es sich aber um "nichts Ernstes" handle. Auch das Klatschportal TMZ hatte damals berichtet, dass sich die beiden daten würden, Depp sich aber angeblich aktuell keine feste Beziehung wünsche. Nun möchte "People" in Erfahrung gebracht haben, dass die beiden getrennte Wege gehen.

Depp hatte in England ein Boulevardblatt verklagt, die Klage wurde damals aber abgewiesen. Anschließend führte der Hollywood-Star in Virginia einen Verleumdungsprozess gegen Heard.

Es war nicht das erste Mal, dass dem Star eine Beziehung mit einer seiner Anwältinnen nachgesagt wurde. Im Rahmen des zweiten Gerichtsverfahrens hatte es auch Spekulationen über eine mögliche Beziehung Depps mit Camille Vasquez gegeben, die sich im US-Team des Schauspielers befand.

Juristin privat bei Depp?

Während Depp den Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard in Virginia führte, sei die Anwältin rein privat an seiner Seite gewesen, nicht beruflich - wie zunächst vermutet. Die Juristin soll sogar ihre Familie in Großbritannien für zwei Monate verlassen haben, um näher bei Depp zu sein. Die 38-Jährige hat zwei Kinder und einen Ehemann, von dem sie sich allerdings schon vor längerer Zeit getrennt habe.

Vasquez hatte die Gerüchte um eine angebliche Liebesbeziehung mit Depp aber dementiert. "Es ist auch ein unethischer Vorwurf. Das ist sexistisch", sagte sie im Gespräch mit "People". Es sei "bedauerlich und enttäuschend", aber gleichzeitig sei es abzusehen gewesen, meinte die Anwältin weiter: "Ich kann nicht sagen, dass ich sehr überrascht war." Sie habe einen Freund und sei "sehr glücklich".