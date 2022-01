Brad Pitt befindet sich gerade in einem Sorgerechtsstreit mit seiner Ex Angelina Jolie. Abseits davon soll es dem Schauspieler privat aber ziemlich gut gehen. Angeblich ist er nämlich schon seit einer Weile wieder vergeben. Und seine Neue ist auch keine gänzlich Unbekannte.

Sechs Jahre dauert er nun schon an, der sicherlich zermürbende Streit zwischen den ehemaligen Liebenden Angelina Jolie und Brad Pitt. Im Fokus steht das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder, und noch sieht es nicht danach aus, als stünde hier eine baldige Einigung ins Haus. Auf anderer Ebene soll Pitt allerdings längst wieder das große Los gezogen haben. Wie diverse Medien melden, ist er nämlich bereits seit einer Weile wieder in einer Beziehung.

Die Schwedin Lykke Li. Ist sie Pitts Neue? (Foto: imago images / ZUMA Press)

Bei der neuen Frau an seiner Seite handelt es sich laut "Deux Moi" und "The Sun" um die 35-jährige Li Lykke Timotej Svensson Zachrisson, besser bekannt als Sängerin Lykke Li. Sie stürmte 2012 durch einen Remix ihres Songs "I Follow Rivers" weltweit die Charts. Die Schwedin soll dem 23 Jahre älteren Hollywoodstar ordentlich den Kopf verdreht haben. Ausgeplaudert hat das wohl ein Insider aus dem Umfeld des Paares.

Nachbarschaftliche Liebe

Demzufolge haben sich die beiden, die ohnehin in unmittelbarer Nähe zueinander wohnen, nicht nur kürzlich im Restaurant "Mother Wolf" in Los Angeles getroffen. Vielmehr soll es sich hierbei nur um eines von bereits vielen Dates gehandelt haben. "Brad und Lykke konnten leicht unter dem Radar fliegen, weil sie Nachbarn sind", wird die Quelle von "The Sun" zitiert. Das könnte der Grund dafür sein, dass man bislang kaum etwas von dieser Liaison mitbekommen hat. Die soll nämlich immerhin schon seit einem halben Jahr andauern.

Brad Pitt und Angelina Jolie gaben 2016 ihre Trennung bekannt und befinden sich seither in einem amtlichen Rosenkrieg. Dabei soll auch Jolie bereits eine neue Beziehung haben, und das ebenfalls mit jemandem aus dem Musikbusiness. Zumindest wurde sie im vergangenen Jahr häufiger mit Abel Tesfaye alias The Weeknd gesichtet. Auch die beiden trennt ein Altersunterschied von immerhin 15 Jahren, sie ist 46, er 31. Und auch Tesfaye blickt bereits auf mehrere gescheiterte Promi-Beziehungen zurück, unter anderem mit Model Bella Hadid und Sängerin Selena Gomez.