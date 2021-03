Bekannt wurde Jana Pallaske einem größeren Publikum durch ihre Rolle in "Fack ju Göhte". Derzeit lebt sie als Schamanin in Asien, doch plant die 41-Jährige offenbar eine eigene Aufklärungsshow. In der Sendung soll es dann um das Thema Selbstbefriedigung gehen.

Schon Anfang der Nullerjahre bekam Jana Pallaske erste Kinorollen, zum Beispiel in "Engel und Joe" an der Seite von Robert Stadlober und in "Baader" über den gleichnamigen RAF-Terroristen Andreas Baader. Es folgte ein Ausflug ins Musikfernsehen als VJ, zahlreiche TV-Produktionen sowie Rollen in Kinohits wie Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds" und "Fack ju Göhte". 2016 nahm Pallaske zudem an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. Wie jetzt bekannt wird, plant die Berlinerin als nächstes eine eigene Show zu einem Thema, das ihrer Meinung nach viel zu sehr tabuisiert wird.

Im Livestream der "Bild"-Zeitung sprach die 41-Jährige über die gesundheitlichen Vorteile von Selbstbefriedigung und teilte mit, ein eigenes Format zum Thema Masturbation zu planen. "Für mich geht es eher um Intimität, und es wird viel zu wenig darüber gesprochen, wie sie zu erreichen ist", so die Schauspielerin.

Sie findet, dass Jugendlichen "nichts beigebracht" wird und sie so aus Quellen lernen, die keinen schönen, bewussten Umgang mit Intimität vermitteln. In ihrer Aufklärungsshow möchte sie dagegen offen über das Thema reden und eben aufklären. Wann, wo und in welcher Form das stattfinden soll, ist allerdings nicht bekannt.

Momentan lebt Jana Pallaske in einem Baumhaus auf einer Insel in Asien und bietet von dort aus über eine Internetplattform als Schamanin "ShamaYana JEDi¥ESS" spirituelle Übungen an. Nach dem Lockdown möchte sie dann außerdem Reisen zur Selbstfindung offerieren.