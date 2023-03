Wurde als "Hawkeye" in den "Avengers"-Filmen zum Star: Jeremy Renner.

Bei einem Horror-Unfall mit einem Schneeräumfahrzeug bricht sich Jeremy Renner 30 Knochen. Der Hollywood-Star befindet sich mehrere Tage im kritischen Zustand, ehe es gesundheitlich bergauf geht. Seinen Fans gewährt er immer wieder Einblicke in die Reha-Maßnahmen.

Hollywood-Star Jeremy Renner berichtet von Erfolgen bei der Genesung nach seinem schweren Schneeräum-Unfall. Bei Instagram und Twitter teilte der 52-Jährige ein Video von sich beim Training auf einer Maschine, die wie ein Anti-Schwerkraft-Laufband aussieht. Neben ihm steht ein Mann, der ihn fragt, ob Renner die Schrittbewegung selbst ausführt. Renner bestätigt mit "korrekt" und erklärt, dass seine Beine dank der Maschine lediglich einen Teil seines Körpergewichtes tragen müssten.

Der 52-Jährige war bei einem Unfall zu Jahresbeginn schwer verletzt worden. Wie der zuständige Sheriff später mitteilte, war Renner am Neujahrstag auf seinem Grundstück am Berghang, ein paar Meilen vom Lake Tahoe entfernt, von seiner eigenen Pistenraupe überfahren worden. Er soll zuvor versucht haben, das Auto eines Familienmitglieds zu befreien, das nach einem heftigen Schneesturm stecken geblieben war.

Als er bemerkte, dass das sieben Tonnen schwere Fahrzeug zu rollen begann, nachdem er kurz ausgestiegen war, soll Renner versucht haben, wieder hineinzuspringen. Laut des Sheriffs war das der Moment, in dem der Schauspieler überfahren wurde und dabei ein stumpfes Thorax-Trauma und orthopädische Verletzungen erlitt. Der Hollywood-Star brach sich nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen bei dem Unfall.

Seinen Fans gewährt er immer wieder Einblicke in die Reha-Maßnahmen. Zuletzt veröffentlichte er ein Bild, auf dem er in seinem Krankenbett in seinem Anwesen im US-Bundesstaat Nevada liegt und ein Physiotherapeut sich gerade um ihn kümmert. "Diese mehr als 30 gebrochenen Knochen werden heilen", schrieb Renner dazu. "Sie werden stärker werden, genau wie die Liebe und die Bindung zu Familie und Freunden sich vertiefen."