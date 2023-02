Das Ehedrama von Iris und Peter Klein dürfte viele schon erstaunt, irritiert und voller Fremdscham zurückgelassen haben. Doch es wird noch irrer. Jetzt erklärt Yvonne Woelke die Nähe zu ihrer "Vaterfigur" Peter mit ihrem unerklärten Kinderwunsch. Er spielt unterdessen mit seiner Frau Verstecken.

Was haben wir uns gefreut, als wir erfuhren, dass "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" in diesem Jahr sogar einen Extratag spendiert bekommt und mit insgesamt 18 Tagen länger dauern sollte als jede Staffel zuvor?! Wer konnte da auch schon ahnen, dass sich die Seifenoper, die sich am Rande der RTL-Show entspinnen würde, sogar noch länger hinziehen würde? Sage und schreibe 19 Tage ist es mittlerweile her, dass Iris Klein ihrem Mann Peter in den sozialen Netzwerken vorgeworfen hat, ihr fremdgegangen zu sein. Und seither hält das Drama gefühlt das ganze Land in Atem.

Was hatten wir nicht schon alles? Beschimpfungen, Unschuldsbeteuerungen, Scheidungsandrohungen, kompromittierende Fotos, angebliche Toiletten-Chats, einen Klinikaufenthalt, verzweifelte Töchter, einen rätselhaften Flug oder aber den Rauswurf der angeblichen Affäre Yvonne Woelke aus dem gemeinsamen Zuhause mit ihrem Ehemann. Doch die Real-Life-Soap scheint noch lange nicht am Ende zu sein.

So meldete sich just erwähnte Woelke nun in der "Bild"-Zeitung zu Wort, um dort eine dann doch etwas schräge Erklärung dafür abzugeben, weshalb sie und Peter Klein auf manchen Aufnahmen schon ziemlich vertraut wirkten. "Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, habe deshalb auch den Rat von Peter gesucht. Peter ist da ja sehr erfahren, hat zwei eigene Kinder und drei Adoptivkinder, Enkel", lässt die 41-Jährige die Bombe platzen.

"Wie eine Vaterfigur"

Jetzt aber bitte nicht falsch verstehen - Woelke hat in Klein nicht etwa einen möglichen Erzeuger gesehen. "Er war wie eine Vaterfigur für mich", erläutert sie vielmehr ihre These.

Sie wisse nicht, warum das mit dem Nachwuchs nicht geklappt habe, lässt Woelke die Menschen weiter an ihrem persönlichen Schicksal teilhaben. Schließlich habe sie sich sogar beruflich zurückgenommen, auf Alkohol verzichtet und auf die Ernährung geachtet. Doch selbst der Besuch einer Kinderwunschklinik habe nichts gebracht.

"Ich habe mir damals auch Selbstvorwürfe gemacht. Mich nicht als richtige Frau gefühlt. Es war eine Belastung für mich. Dass ich jetzt derart angefeindet und beschimpft werde, ist ganz traurig für mich", schlägt sie schließlich wieder den Bogen zur aktuellen Situation, in der ihr einige die Schuld für das Ehe-Chaos der Kleins zuschieben wollen.

"Niveau ist keine Hautcreme"

Während sich bei den Leserinnen und Lesern der "Bild"-Zeitung bei diesen Zeilen mutmaßlich ein Moment der Rührung einstellte, teilte Woelke auf ihrer Instagram-Seite aber auch schon wieder gegen Iris Klein aus. "Niveau ist keine Hautcreme. Und das Spielchen, was du hier abziehst mit deinen beleidigenden Posts, passt zu deinem Plan", polterte Woelke gegen Iris Klein, der sie ihre Eifersucht nicht abzukaufen scheint. Beleidigende Posts gab es nun ja tatsächlich schon einige in diesem Drama. Womöglich ging Woelke jetzt durch die Decke, weil ihre Widersacherin sie jüngst als "Schlange" betitelt hatte.

Bei dieser Gegenattacke beließ es die Schauspielerin jedoch nicht. Vielmehr postete Woelke auch noch ein Bild, das sie im Top mit einer Männerhand auf dem nackten Rücken zeigte. Das Gesicht des Mannes, der ihr so nahekam, machte sie unkenntlich. Dazu merkte sie an: "Schöne Erinnerungen an Australien festhalten." Dass es sich tatsächlich nicht um Peter Klein handelte, der sie hier tätschelte, war bereits zu erahnen. Wenig später löste Woelke das Rätsel mit der Veröffentlichung des unretuschierten Fotos dann auch auf: Der Mann auf dem Bild war Dr. Bob. "Ein bisschen Spaß muss sein", schrieb Woelke dazu. Doch die Provokation dürfte gesessen haben.

Dass nicht nur Yvonne Woelke meint, dass das ganze Fremdgehdrama um die Kleins womöglich heißer gekocht als am Ende gegessen wird, dürfte auch mit diesen Gerüchten zu tun haben: Iris Klein soll angeblich bereits einen Deal über ein Exklusiv-Interview zu der ganzen Affäre in der Tasche haben. Für ein hübsches Sümmchen, versteht sich. Und auch Peter Klein verhandelt laut "Bild"-Zeitung bereits mit mehreren Interessenten an seiner Geschichte.

Geheime Aussprache?

Doch es kommt tatsächlich noch besser - und noch ein bisschen irrer: Nach ihrer Rückkehr nach Mallorca am Montag schienen sich Iris und Peter Klein aus dem Weg zu gehen. Dafür sprachen auch Fotos, die unter anderem RTL nun veröffentlichte. Sie zeigen die 55-Jährige am Dienstag gemeinsam mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger über die Baleareninsel trotten. Nach RTL-Informationen begleitete die "Katze" ihre Mutter zu einem Zahnarzttermin. Im Schlepptau hatten die beiden dabei auch einen kleinen Koffer.

Doch was will Iris Klein mit dem Koffer beim Zahnarzt? Die "Bild"-Zeitung will des Rätsels Lösung gefunden haben. Nach ihren Informationen war es nämlich tatsächlich kein Geringerer als Peter Klein, der seine Frau nach dem Zahnarzttermin abgeholt haben soll. Auf Fotos, die das Blatt publik machte, ist ein Mann im Kapuzenpulli zu sehen, der nun den Koffer zum Auto schiebt - laut "Bild"-Zeitung handelt es sich um Peter Klein. Seine Frau soll nicht nur mit in den Wagen gestiegen sein. Angeblich legte sie sich auch so auf die Rückbank, dass es aussah, als sei Peter Klein allein unterwegs.

Haben sich die beiden also nun doch endlich zu einem klärenden Gespräch zusammengesetzt? Hat sie ihren Koffer ausgepackt oder wieder mitgenommen? Und was sagt eigentlich Yvonne Woelke dazu? Wir vermuten mal schwer: Fortsetzung folgt.