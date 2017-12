Unterhaltung

Ein Sommerbaby zu Weihnachten: Johanna Klum teilt kleines Geheimnis

Die Zuschauer kennen Johanna Klum vor allem als Moderatorin an der Seite von Stefan Raab. Seit der Entertainer im Vorruhestand ist, ist es auch um Klum ein wenig ruhiger geworden. Da passt es doch, dass sie nun schwanger ist.

Sängerin, Synchronsprecherin, Moderatorin und Model Johanna Klum ist ein Multitalent.

Offenbar auch, wenn es um das Geheimhalten von ziemlich offensichtlichen Fakten geht. Ihre Fans hat die 37-Jährige mit ihrer jüngsten Nachricht jedenfalls überrascht: Klum ist mit ihrem zweiten Kind schwanger. Auf Instagram präsentierte sie nun einen schon sehr ansehnlichen Babybauch.

"Jetzt möchte ich dieses kleine Geheimnis endlich auch mit euch teilen", schreibt die Moderatorin zu dem Foto, von dem wir mal annehmen, dass es aktuell ist und nicht aus der Zeit von Klums erster Schwangerschaft stammt. "Hey Baby! Das schönste Weihnachtsgeschenk hab ich schon ... ein Sommerbaby! Wir freuen uns so sehr auf Dich!!", fügt sie hinzu. Und tatsächlich ist ihr die Freude dabei auch buchstäblich ins Gesicht geschrieben.

Hochzeit im Juni

Für Klum ist es bereits das zweite freudige Familienereignis in diesem Jahr: Erst im Juni hatte sie ihrem Verlobten das Jawort gegeben. Das erste Kind der beiden, eine Tochter war, im Juli 2015 zur Welt gekommen.

Die 1980 in Berlin geborene Klum wurde als Moderatorin bekannt, zuerst bei den Musiksendern MTV und Viva. Später trat sie in diversen Formaten wie der "Wok WM" oder dem "Bundesvision Song Contest" an der Seite von Stefan Raab auf. Nach Raabs Abschied von der TV-Bühne sind auch Klums Einsätze vor Fernsehpublikum weniger geworden. 2013 und 2014 führte sie allerdings durch die Pro7/Sat.1-Tanzshow "Got To Dance". Außerdem sah man sie als Moderatorin der Sendung "Superkids - Die größten kleinen Talente der Welt".

Quelle: n-tv.de