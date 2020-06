Moderator Johannes B. Kerner durchlebt in den vergangenen Monaten ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. Erst trennt er sich von seiner Freundin Laura Schilling. Dann infiziert er sich auch noch mit dem Coronavirus. Doch jetzt ist wieder alles gut. Er ist genesen - und neu verliebt.

Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was drin ist. Das muss sich in diesen Tagen wohl auch Johannes B. Kerner denken. Schließlich fährt das Schicksal mit ihm gerade ordentlich Achterbahn.

Angefangen hat das schon vor vier Jahren. 2016 ging Kerners Ehe in die Brüche. 20 Jahre lang war er zuvor mit der früheren Hockey-Nationalspielerin Britta Becker verheiratet. Mit ihr zusammen hat er auch vier Kinder.

Es dauerte jedoch nicht allzu lange, da hatte der heute 55-Jährige schon wieder eine neue Frau an seiner Seite. So machte im Januar 2018 die Meldung die Runde, Kerner sei mit der fast 30 Jahre jüngeren Studentin Laura Schilling liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge am Rande einer Gala.

Aber auch diese Beziehung ging nach zwei Jahren wieder in die Brüche. Nach Informationen des Magazins "Gala" fand die Trennung des Paares bereits im Januar 2020 statt.

Zurück auf der Sonnenseite

Das Auf und Ab im Leben des Moderators war damit jedoch noch nicht vorbei. Im Gegenteil. Mitte März gab Kerner bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Doch er hatte Glück im Unglück. Nach eigener Aussage verspürte er "keine oder kaum Symptome". Inzwischen gilt er wieder als genesen.

Und das ist nicht die einzige Nachricht, die Kerner wieder zurück auf die Sonnenseite des Lebens holt. Wie "Gala" erfahren hat, hat nun abermals eine Frau sein Herz erobert. Es soll sich um die 45-jährige PR- und Fashion-Beraterin Sakia Axt handeln.

Gemeinsame Freunde hätten sie einander vorgestellt, berichtet das Magazin. Nachdem Kerner seine Covid-19-Erkrankung ausgestanden hatte, seien sie sich näher gekommen. Auch ein angeblicher Vertrauter des Paares wird zitiert: "Johannes und Sakia harmonieren perfekt miteinander. Sie teilen die gleichen Werte und haben ähnliche Interessen." Mit anderen Worten: Diese Pralinen scheinen zu schmecken.