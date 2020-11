Johnny Depp verliert Prozess gegen "The Sun"

Vorwurf des "Ehefrauenschlägers" Johnny Depp verliert Prozess gegen "The Sun"

Weil "The Sun" Johnny Depp als "Ehefrauenschläger" bezeichnete, zog der Hollywoodstar im Sommer gegen das britische Boulevardblatt vor Gericht. Dort kassiert er nun eine Niederlage. Die Zeitung spricht von einem "Sieg für die Pressefreiheit".

Hollywoodstar Johnny Depp hat seinen Prozess gegen den Verlag der Boulevardzeitung "The Sun" verloren. Das meldet das englische Blatt auf seiner Webseite. Der Schauspieler hatte gegen den Verlag News Group Newspapers wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, Depp sei ein "Ehefrauenschläger" und habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt. Depp bestreitet das.

Demnach sei der Richter zu dem Schluss gekommen, dass Depp seine Ex im Laufe ihrer Beziehung zwölfmal geschlagen habe - erstmals im Jahr 2013, als sie einen abfälligen Kommentar zu seinem Tattoo machte. Dabei habe er meist unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden.

Zwei Vorwürfe der häuslichen Gewalt von Heard aus den Jahren 2014 und 2015 wies der Richter zurück, sagte jedoch, er könne nicht schlussfolgern, dass diese "unwahr" gewesen seien. Insgesamt habe der Verlag jedenfalls beweisen können, dass das, was in dem Artikel stand, "im Wesentlichen wahr" gewesen sei, urteilte der Richter laut "The Sun".

"Sieg für die Pressefreiheit"

Weiter urteilte der Richter demnach, Depps Gefühle gegenüber seiner Ex-Frau seien in einer SMS zusammengefasst worden, in der der "Der Fluch der Karibik"-Star offenbart hatte, "keine Gnade" für sie zu haben. 2013 hatte er seinem britischen Schauspielkollegen und Freund Paul Bettany "scherzhaft" geschrieben: "Lass sie uns ertränken, bevor wir sie verbrennen! Nachher werde ich ihren verbrannten Körper ficken, um sicherzustellen, dass sie tot ist."

"The Sun" sprach nun von einem "atemberaubenden Sieg für die Pressefreiheit". Depps Niederlage lasse "seinen Ruf in Trümmern liegen, und seine glitzernde Karriere auf der Leinwand steht vor dem Ruin."

Johnny Depp und Amber Heard lernten sich 2011 am Set des Films "The Rum Diary" kennen. Vier Jahre später heiratete das Paar, lange hielt die Ehe jedoch nicht: Im Mai 2016 wurde öffentlich, dass Heard die Scheidung eingereicht hatte. Diese wurde im Januar 2017 vollzogen. Es folgte eine mediale Schlammschlacht mit gegenseitigen, schwerwiegenden Vorwürfen. Heard sagte vor Gericht aus, sie habe "Todesangst" vor Depp gehabt. Er habe sie oft angeschrien, geschlagen, getreten und sogar gewürgt. Depp beschuldigte sie ebenfalls der häuslichen Gewalt und warf ihr vor, einen Haufen Fäkalien im Ehebett hinterlassen zu haben.