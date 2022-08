Im Streit mit seiner Ex Amber Heard kommt immer wieder auch Johnny Depps angeblicher Hang zur Verwahrlosung zur Sprache. Tatsächlich scheint es der Schauspieler nicht allzu ernst mit der Ordnung zu nehmen. Doch er steht dazu - wie er nun eindrucksvoll beweist.

"Du bist ein abgehalfterter Schauspieler. Du wirst als fetter, einsamer alter Mann sterben." Das ist nur einer der Sätze, die Amber Heard ihrem Ex Johnny Depp schon mal vor den Latz geknallt haben soll. In den Gerichtsprozessen der beiden tauchten dann unter anderem auch Fotos und Videos auf, die die angebliche Verwahrlosung des 59-Jährigen dokumentieren sollten: Depp offenbar sturzbetrunken auf dem Fußboden, vermeintliche Drogen im Durcheinander auf einem Tisch, der "Fluch der Karibik"-Star beim Randalieren in seiner Küche.

Daraus, dass er es mit der Ordnung offenbar nicht allzu genau nimmt, macht Depp unterdessen kein Geheimnis. Erst recht nicht, da ihm im jüngsten Prozess gegen seine Verflossene in weiten Teilen Recht gegeben wurde. So postete der Hollywood-Star auf seiner Instagram-Seite nun ein Foto von sich, das ihn inmitten einer reichlich chaotischen Szenerie zeigt.

Depp sitzt auf einer Couch und scheint gerade ein Foto zu machen. Vor ihm befindet sich ein Tisch, auf dem das pure Tohuwabohu herrscht. Im Vordergrund liegt eine Gitarre, im hinteren Bereich des Raums sind Bilder und Zeichnungen auf dem Boden verstreut.

Comeback als Ludwig XV.

"Organisation war schon immer meine Stärke", merkt Depp selbstironisch zu dem Schnappschuss an - und erntet dafür amüsierte Kommentare, etwa von Sängerin Patti Smith. "Jedes Trümmerteil ist wertvoll", schreibt sie, garniert mit einem Herz-Emoji.

Während ihm das Herz von Heard sicher weiterhin nicht zufliegen wird, bastelt Depp fleißig an seinem Comeback. Nachdem er zuletzt mit Rockmusiker Jeff Beck durch Europa getourt war, machte vor Kurzem etwa ein Foto die Runde, das Depp als französischen König Ludwig XV. zeigt. In diese Rolle schlüpft der Schauspieler im Film "Jeanne du Barry" von Maiwenn Le Besco. Die Dreharbeiten dazu begannen Ende Juli.

Auch einen lukrativen Werbedeal mit Dior soll Depp kürzlich eingesackt haben. Anfang Juni hatte er in den USA einen Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard weitgehend gewonnen, in dem sich beide gegenseitig Verleumdung vorwarfen. Zwar wurden beide zu Schadenersatzzahlungen an das jeweilige Gegenüber verurteilt. Sie schuldet ihm in der Summe aber 8,35 Millionen Dollar. Inzwischen haben beide gegen das Urteil Berufung eingelegt.