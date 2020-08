Heinrich Karl, so Bukowskis bürgerlicher Name, fliegt in den USA lange Zeit unterm Radar - in Deutschland ist man dagegen begeistert von seinen Werken.

Sein Vater schlägt ihn windelweich, die Akne gibt ihm fast den Rest. Später säuft sich Charles Bukowski täglich die Hucke voll und hämmert Storys und Poeme in die Schreibmaschine. Über miese Jobs, miese Typen, Frauen mit roten Mündern und großen Gesäßen. Zum 100. eine Erinnerung an "Buk".

"Ich ging wieder rein und der Kater folgte mir. Ich machte ihm eine Dose Star-Kist Thunfisch auf. Ein kompakter Brocken Fleisch. In Quellwasser eingelegt. Nettogewicht 198 gr."

Charles Bukowski, genannt "Buk", oder auch Henry Chinaski, genannt Hank, sein Alter Ego, mag alles Mögliche gewesen sein, ein Säufer, ein fauler Sack, ein Misanthrop, wahlweise ein Frauenfeind oder einer, der die Frauen vergötterte, einer, der morgens soff, mittags pennte, abends weiterzechte. Aber er war eben auch einer, der solche Roman-Enden wie den da oben schrieb.

"Das Liebesleben der Hyäne", im Original "Women", in Deutschland erschienen 1980, übersetzt wie so oft von Carl Weissner, beginnt lakonisch, wird zuweilen prall und ereignisreich, dann wieder zäh und trübe. Und endet im romantischen Profanen. Zwei Streuner, die sich begegnen, der eine auf vier, der andere auf zwei Beinen. Ein Buchende, so simpel, wie das Leben manchmal ist, stilistisch kein Wort zu viel, formal so sachlich wie ein Bauhaus-Bungalow in den Hollywood Hills.

Die sieht Charles Bukowski zumeist nur von unten. Am 16. August 1920 im rheinland-pfälzischen Andernach geboren, zieht es die Familie drei Jahre später ins gelobte Land. An der Westküste der USA lassen sie sich nieder. Die großen Pläne jedoch verfliegen im Wind, der Vater wechselt bald von der festen Anstellung als Milchlieferant in die Kneipe. Der kleine Heinrich Karl, so Bukowskis bürgerlicher Name, wächst heran, bekommt für alles und nichts Schläge vom Alten, mal mit den Händen, dann mit Gürteln oder Kochlöffeln. Als wäre das nicht genug, ereilt ihn auch noch eine so schwere Form der Akne, dass die Ärzte ihn umsonst behandeln, um die in dieser Hartnäckigkeit bislang unbekannte Hautkrankheit zu erforschen.

Zwischen Liebschaften und Puff-Besuchen

Aus seinem Alkoholproblem machte Bukowski keinen Hehl - es war sogar Gegenstand seiner Romane. (Foto: imago images/Everett Collection)

Nach der Schule probiert es Bukowski mit einem Journalistik-Studium, schreibt nebenbei Kurzgeschichten, ist jedoch chronisch rastlos und vor allem: durstig. Er hangelt sich von Job zu Job, als Briefzusteller, als Briefsortierer, immer wieder schreibt er Storys und Gedichte, schickt sie an Tageszeitungen und Magazine, die unabhängige Zeitung "Open City" verpflichtet ihn schließlich als Kolumnist. Mitte der 60er wird Bukowski Vater einer Tochter; mit Frances, der Mutter des Kindes, lebt er zusammen. Später verlässt er sie für Linda, die er in "Das Liebesleben der Hyäne" verewigt. Die beiden trennen sich, kommen wieder zusammen, gehen schließlich vollends auseinander. Die Neue heißt auch Linda, nach Dutzenden von Liebschaften und Puff-Besuchen kehrt so etwas wie Ruhe ein. Mit ihr lebt Bukowski von 1978 bis zu seinem Tod im Jahr 1994 zusammen.

An Linda Lees Seite erlebt Bukowski, lange Zeit darbend, verzweifelt um literarische Anerkennung ringend, immer schreibend, ständig saufend, so etwas wie seinen Durchbruch. Während er in den USA noch lange Zeit unterm Radar fliegt, ist man vor allem in Deutschland vom Oeuvre Bukowskis begeistert, zum Teil jedenfalls. Während die einen ihn ob seiner harschen Typologien, den unversöhnlichen Frauen-Beschreibungen und kaputten Szenarien als frauenverachtenden Misanthropen sehen, verehren ihn die anderen als Bierpoeten, als zerfurchte Verlängerung der Generation von Kerouac, Ginsberg und ihren Weggefährten.

So reduziert und klar im Stil, so vielfältig ist seine szenarische Palette quer durch die Formate. Zärtliche Gedichte finden sich hier ebenso wie pikante Pulp-Preziosen, wunderbar degoutante Miniaturen, in denen schwule Mexikaner gequält werden, Betten beim Bumsen zusammenkrachen und arme Wichte dazu verdonnert sind, eine Wassermelone aufzuessen, nachdem die ganze Gang hineingewichst hat. Allein die Titel erzählen Geschichten: Aufzeichnungen eines Außenseiters. Fuck Machine. Kaputt in Hollywood. Jeder zahlt drauf. Die Ochsentour, der kurzweilige Reisebericht seiner Lesetour durch Deutschland 1978, mit dem legendären Stop in der Hamburger Markthalle.

Happy Birthday, Hank

Matt Dillon ist einfach zu hübsch, um einen besoffenen Bukowski zu mimen ... (Foto: imago/Prod.DB)

Und dann sind da die Romane, wuchtige Werke, zumeist autobiografisch basiert, von Alkohol durchtränkte Pageturner aus Bukowskis Leben - als Postbote ("Der Mann mit der Ledertasche"), als Außenseiter ("Faktotum"), als Jugendlicher ("Das Schlimmste kommt noch oder Fast eine Jugend"). Der Maro-Verlag in Deutschland wird eine literarische Heimat, Kumpel und Übersetzer Carl Weissner findet den deutschen Ton für den amerikanischen Außenseiter. Das Kino versucht sich immer mal wieder am Phänomen Bukowski, bekommt ihn aber nie so ganz zu packen. Ben Gazzara ("Ganz normal verrückt) spielt ihn einen Tick zu leichtfüßig, Matt Dillon ("Factotum") ist einfach zu hübsch und Mickey Rourke ("Barfly") schon fast zu kaputt.

So bleiben denn 100 Jahre nach seiner Geburt, 26 Jahre nach seinem Tod, neben den grandiosen Büchern, auch die Bilder von Buk selbst: neben dem Kühlschrank, von "zweitausendeins" als Poster verewigt. Mit brauner Papptüte, darin immer etwas Hochprozentiges, am Rand der Pferde-Rennbahn, das Wetten eine seiner großen Leidenschaften. In einem Zug der Deutschen Bahn, eingewickelt in ein paar Jacken. Mit Wollmütze, mit Kippe, mit einer Flasche Müller-Thurgau. Arm in Arm mit einer angeschiggerten Brünetten, sein zu kurzes T-Shirt ein Stück Plauze freilegend, Kippe in der einen, die Bierflasche in der anderen Hand, lächelnd.

Happy Birthday, Hank. Und Prost.