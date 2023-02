Beim britischen Filmpreis BAFTA sahnt die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues" kräftig ab. Auf dem roten Teppich geht es dagegen mit einem Auftritt von Prinz William und Prinzessin Kate "very british" zu. Eigentlich. Denn wie die beiden sich verhalten, entspricht nicht so ganz den Gepflogenheiten.

Was den US-Amerikanern die Oscars sind, ist den Briten der BAFTA. Die Trophäen, die hier von der "British Academy of Film and Television Arts" ("Britische Akademie der Film- und Fernsehkunst") vergeben werden, gelten als die wichtigsten Filmpreise des Landes. Dementsprechend ist hoher Besuch bei der Veranstaltung auch gang und gäbe.

So auch in diesem Jahr: Mit Prinz William und Prinzessin Kate beehrte schließlich sogar das Thronfolger-Paar die Zeremonie in der Londoner Royal Festival Hall. Fotos und Videoaufnahmen zeigen, wie die beiden fröhlich und gut gelaunt über den roten Teppich marschierten.

Die Stimmung war dabei sogar so gut, dass Kate offenbar für einen Moment die strenge Etikette der Royals vergaß und sich zu einer ganz und gar unschicklichen Handlung hinreißen ließ: Sie gab ihrem Mann vor aller Augen einen kleinen und liebevollen Klaps auf den Po. Festgehalten wurde der Moment in einem Clip, den das Modemagazin "Vogue" auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Das Video mauserte sich prompt zum viralen Hit.

Charme-Offensive des Palasts?

Mit zärtlichen Gesten halten sich die Mitglieder des britischen Königshauses in der Öffentlichkeit normalerweise zurück. Williams Bruder Harry und dessen Frau Meghan haben damit allerdings bereits mehrfach gebrochen, indem sie sich etwa händchenhaltend präsentierten. Nachdem sie sich aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet hatten, wurde auch dies als Zeichen ihrer wachsenden Distanz zum Königshaus interpretiert.

Dass sich nun auch William und Kate verstärkt von ihrer lockeren Seite in der Öffentlichkeit zeigen, halten einige für eine bewusste Strategie. "Die PR-Maschine des Buckingham Palasts läuft seit der Veröffentlichung von Harrys Memoiren auf Hochtouren", schreibt etwa ein Nutzer auf Instagram mit Blick auf Prinz Harrys Biografie, in der er nicht zuletzt an seinem Bruder harsche Kritik äußert. "Die unglaubwürdigste zwischenmenschliche Interaktion aller Zeiten", macht sich eine andere Nutzerin lustig. Und in einem dritten Kommentar heißt es: "Stellt euch nur mal vor, Meghan hätte das bei Harry gemacht. Die Boulevardblätter würden durchdrehen."

Nahezu durchgedreht sind einige allerdings auch beim Anblick von Kates Robe am BAFTA-Abend. Das bodenlange One-Shoulder-Kleid stammte von Alexander McQueen. Die 41-Jährige hatte es 2019 schon einmal zu der Gala getragen. Für den diesjährigen Auftritt wurde es leicht abgeändert.

Und was gibt es sonst noch von der Filmpreisverleihung zu berichten? Ach ja: Abräumer des Abends war mit "Im Westen nichts Neues" eine deutsche Produktion. Ob William und Kate die bereits gesehen haben, wissen wir allerdings nicht.