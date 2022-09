"James ist gestorben, nicht Madeleine": Lea Seydoux zeigt sich offen für eine Wiederkehr an der Seite des neuen 007.

Der alte Bond tritt ab, ein neuer befindet sich noch in der Phase der Erschaffung. Doch die Frau, die im letzten Streifen an Daniel Craigs Seite steht, kann sich eine Wiederkehr vorstellen. Natürlich gibt die französische Schauspielerin Seydoux zu, dass das reine Spekulation ist.

Weltweit spekulieren die Bond-Fans, wer die Nachfolge von Daniel Craig antreten wird. Léa Seydoux stellt sich unterdessen die Frage, ob womöglich ihr Charakter Madeleine Swann für den nächsten 007-Streifen zurückkehren könnte. Seydoux war in "James Bond 007: Spectre" und "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", den beiden aktuellsten Teilen der Kult-Reihe, in dieser Rolle zu sehen. "Schließlich bin ich nicht tot", sagte die französische Schauspielerin während des Telluride Film Festivals dem Branchenportal "Deadline". "James ist gestorben, nicht Madeleine. Also wer weiß? Vielleicht kehre ich zurück. Es wird einen neuen Bond geben, weil Daniels Bond gestorben ist, aber wer kann sagen, dass Madeleine nicht zurückkehren wird?"

Bei dieser Aussage handele es sich natürlich um reine Spekulation, erklärt die 37-Jährige selbst. Bisher habe sie nicht mit Bond-Produzentin Barbara Broccoli über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Es müsse noch viel passieren, bevor man sich an dem Punkt befinde, um darüber zu reden. Gleichzeitig zeigte die Schauspielerin damit allerdings auch, dass sie offen für eine Wiederkehr ist.

James Bond wird neu erfunden

Im Juni hatte Broccoli dem Portal erzählt, dass es noch lange dauern wird, bis ein neuer Bond gefunden ist und der nächste Film in die Kinos kommt. Die Produzentin erklärte, dass es "mindestens zwei Jahre" dauern werde, bis die Dreharbeiten für den nächsten 007-Film beginnen. Die Suche nach einem Craig-Nachfolger habe noch gar nicht begonnen, da "eine Neuerfindung von Bond" in der Entwicklung sei.

Fans diskutieren seit Monaten darüber, wer Craig im neuen Film ersetzen könnte. Es fielen dabei unter anderem Namen wie Regé-Jean Page, Henry Cavill, Aidan Turner, Michael Fassbender und Tom Hardy. Idris Elba will Gerüchten zufolge nicht den Agenten geben. Laut der britischen "The Sun" verriet ein Insider im August, dass der Schauspieler sich selbst aus dem Rennen genommen habe: "Fans und Barbara wollten Idris, aber er möchte etwas für sich selbst erschaffen", schrieb das Blatt.