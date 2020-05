Neun Jahre lang bringt die US-Sitcom "King Of Queens" auch die Menschen in Deutschland zum Lachen. Eine ihrer zentralen Figuren: Jerry Stiller als Arthur Spooner. Nun ist der Schauspieler gestorben und frühere Kollegen wie Leah Remini und Kevin James sind tief bestürzt.

Fans, Freunde und Kollegen trauern um Schauspieler und Comedian Jerry Stiller. Der nicht zuletzt aus der Serie "King of Queens" bekannte Darsteller war am 11. Mai im Alter von 92 Jahren eines natürlichen Todes gestorben. Allen voran verfassten Leah Remini und Kevin James, Stillers Co-Stars in der Sitcom, emotionale Worte auf Instagram.

"Ich hatte das große Glück, mit Jerry Stiller zusammenzuarbeiten und neun Jahre lang seine Tochter in 'King Of Queens' zu spielen. Ich bin aber noch glücklicher, dass ich ihn als Mann, Ehemann, Vater und Großvater kennenlernen durfte", schreibt Remini zu einigen Bildern der beiden.

Der einzige Trost sei es, dass Stiller nun mit seiner 2015 verstorbenen Ehefrau Anne Meara wiedervereint sei, so die Schauspielerin weiter. "Ich werde für immer dankbar für die Erinnerungen sein, die väterlichen Gespräche abseits der Kamera und für die Jahre voll der Freude sowie die Freundlichkeit, die er mir und meiner Familie entgegengebracht hat. Wir werden dich so sehr vermissen, Jerry."

Auch Kevin James ist voll des Lobes für den Ex-Kollegen. "Einer der nettesten, liebevollsten und lustigsten Menschen, die jemals diese Erde zierten", schreibt er auf seinem Instagram-Kanal zu einem Bild von ihm und Stiller, auf dem sie gemeinsam Arm in Arm für ein Foto posieren. "Vielen Dank für so viele unglaubliche Erinnerungen. Ich liebe und vermisse dich. Ruhe in Frieden", so James weiter.

Jerry Stiller schlüpfte von 1998 bis 2007 in der US-Serie "King of Queens" in die Rolle des Arthur Spooner, Vater von Carrie Heffernan (Remini) und Schwiegervater von Doug Heffernan (James). Hierzulande wurde die Sitcom ab 2001 zunächst bei RTL II ausgestrahlt.